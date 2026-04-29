Генеративный искусственный интеллект все активнее интегрируется в маркетинг и коммуникации, но доверие аудитории к такому контенту остается хрупким. Новое исследование показало, что потребители видят в ИИ не только преимущества, но и серьезные риски для достоверности, безопасности и репутации брендов.
Как ИИ влияет на доверие к брендам
Исследование Trust in the Age of Generative AI, проведенное YouGov и Meltwater с участием около 10 тысяч человек в семи странах, показало неоднозначное отношение к генеративному ИИ.
За год количество упоминаний об искусственном интеллекте в медиа и соцсетях выросло на 53% — с 10,3 млн. в марте 2025 года до 15,8 млн. в феврале 2026 года. В то же время, только 39% респондентов положительно оценивают будущее с большим использованием генеративного ИИ, тогда как 51% такого оптимизма не разделяют.
Наиболее благосклонно к технологии относятся в Германии и Сингапуре, менее оптимистичны жители Великобритании и США. Молодежь и мужчины, по данным исследования, демонстрируют более высокий уровень доверия к технологии.
Отдельный блок исследования касается именно брендов. Так, 32% потребителей заявили, что будут меньше доверять компании, если узнают, что ее контент создан ИИ. Только 15% сказали о росте доверия.
Еще более жесткая реакция — на непрозрачное использование технологий. 59% респондентов готовы потерять доверие к бренду, если тот скрывает использование ИИ, а 86% считают важным маркировать такой контент.
Кроме того, почти половина опрошенных негативно воспринимают ситуацию, когда ИИ полностью вытесняет авторов-людей.
Чего боятся потребители
Одним из главных рисков люди называют дезинформацию.
73% опрошенных волнует использование ИИ для мошенничества и фейков;
69% боятся обманчивой или ложной информации;
67% беспокоит сложность отличить подлинный контент от сгенерированного;
59% беспокоятся из-за возможного использования персональных данных без согласия;
58% опрошенных указывают на недостаточность правил и регулирования, а также риск использования чужих работ без указания авторства;
57% людей обеспокоены тем, что ИИ уменьшит количество рабочих мест для авторов и художников.