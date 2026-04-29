0 800 307 555
ИИ может подорвать доверие к брендам — исследование

Пользователь окружен ИИ
Пользователь окружен ИИ
Генеративный искусственный интеллект все активнее интегрируется в маркетинг и коммуникации, но доверие аудитории к такому контенту остается хрупким. Новое исследование показало, что потребители видят в ИИ не только преимущества, но и серьезные риски для достоверности, безопасности и репутации брендов.

Как ИИ влияет на доверие к брендам

Исследование Trust in the Age of Generative AI, проведенное YouGov и Meltwater с участием около 10 тысяч человек в семи странах, показало неоднозначное отношение к генеративному ИИ.
За год количество упоминаний об искусственном интеллекте в медиа и соцсетях выросло на 53% — с 10,3 млн. в марте 2025 года до 15,8 млн. в феврале 2026 года. В то же время, только 39% респондентов положительно оценивают будущее с большим использованием генеративного ИИ, тогда как 51% такого оптимизма не разделяют.
Наиболее благосклонно к технологии относятся в Германии и Сингапуре, менее оптимистичны жители Великобритании и США. Молодежь и мужчины, по данным исследования, демонстрируют более высокий уровень доверия к технологии.
ИИ может подорвать доверие к брендам — исследование
Отдельный блок исследования касается именно брендов. Так, 32% потребителей заявили, что будут меньше доверять компании, если узнают, что ее контент создан ИИ. Только 15% сказали о росте доверия.
ИИ может подорвать доверие к брендам — исследование
Еще более жесткая реакция — на непрозрачное использование технологий. 59% респондентов готовы потерять доверие к бренду, если тот скрывает использование ИИ, а 86% считают важным маркировать такой контент.
ИИ может подорвать доверие к брендам — исследование
Кроме того, почти половина опрошенных негативно воспринимают ситуацию, когда ИИ полностью вытесняет авторов-людей.

Чего боятся потребители

Одним из главных рисков люди называют дезинформацию.
  • 73% опрошенных волнует использование ИИ для мошенничества и фейков;
  • 69% боятся обманчивой или ложной информации;
  • 67% беспокоит сложность отличить подлинный контент от сгенерированного;
  • 59% беспокоятся из-за возможного использования персональных данных без согласия;
  • 58% опрошенных указывают на недостаточность правил и регулирования, а также риск использования чужих работ без указания авторства;
  • 57% людей обеспокоены тем, что ИИ уменьшит количество рабочих мест для авторов и художников.
Несмотря на то, что многие считают, что могут самостоятельно распознать ИИ-контент, 87% респондентов сомневаются, что обществу это будет легко.
Исследование также показало мощную поддержку регулирования. В ряде стран почти девять из десяти опрошенных поддерживают обязательную маркировку контента, созданного искусственным интеллектом.

Какие преимущества ИИ все же признают

Несмотря на осторожность, респонденты отмечают и сильные стороны генеративного ИИ.
Чаще всего среди преимуществ называли скорость и эффективность создания контента — 42%, а также возможность работать на многих языках — 40%.
Более позитивно ИИ воспринимают в сферах развлечений и рекламы, где аудитория менее критична к использованию автоматизированного контента.
Впрочем, общий вывод исследования — брендам важно не просто внедрять ИИ, а делать это прозрачно. Именно открытость, а не сам факт использования технологии, все больше влияет на доверие потребителей.
По материалам:
vctr.media
