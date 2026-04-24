Гонка за ИИ: техногиганты увеличили инвестиции до $448 млрд Сегодня 03:28 — Технологии&Авто

Мировые техногиганты увеличили инвестиции в искусственный интеллект, сделав его основным направлением вложений. Общие расходы таких компаний как Alphabet, Amazon, Meta, Microsoft и Oracle выросли с $162 млрд в 2022 году до $448 млрд в 2025 году.

Переход от экспериментов к масштабам

По данным аналитической платформы Visual Capitalist, которая обобщила финансовую отчетность корпораций, переломной стала середина 2023 года. В это время компании отошли от тестового использования ИИ и начали активно развертывать инфраструктуру.

Речь идет прежде всего о строительстве дата-центров, масштабных закупках специализированных чипов и развитии облачных сервисов, адаптированных для работы с большими моделями. По оценкам Epoch AI, со второго квартала 2023 г. капитальные расходы компаний растут в среднем на 72% ежегодно.

Рекордные расходы и новая роль ИИ

Тенденция усилилась в конце 2025 года: только за четвертый квартал пять компаний потратили более $140 млрд. Активнее всего инвестиции наращивают Microsoft, Amazon и Alphabet, расширяя вычислительные мощности для развития собственных ИИ-решений и облачных платформ.

Несмотря на разные темпы инвестирования, общий тренд очевиден: искусственный интеллект больше не является отдельным направлением. Он практически превратился в базовую инфраструктуру всего глобального технологического сектора.

borgexpert

