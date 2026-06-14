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Apple запускает стриминговую модель пакетных подписок в App Store

Технологии&Авто
0
Apple
Apple
Apple позволит разным разработчикам объединять подписки в общие пакеты в App Store. Это позволит пользователям получать доступ к нескольким приложениям по сниженной цене по сравнению с отдельным оформлением каждой подписки.
Об этом пишет TechCrunch.

Как будет работать функция

До сих пор функция App Bundles позволяла разработчикам продавать в одном пакете только собственные приложения.
Теперь Apple позволит разным разработчикам сотрудничать и создавать общие пакеты подписок, которые будут стоить дешевле, чем отдельное оформление каждой подписки.
В компании заявили, что это поможет пользователям получать «больше за меньшие деньги», а разработчикам — расширять аудиторию и повышать ценность своих сервисов.
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По замыслу Apple, новый формат может быть полезен разработчикам со смежной аудиторией, которые не конкурируют напрямую.
Например, один пакет может сочетать приложение для съемки фотографий, инструменты для редактирования фото и видео и сервис для публикации контента в социальных сетях.
Аналогично могут формироваться наборы приложений для производительности, объединяющие сервисы управления задачами, календари и другие рабочие инструменты.
Apple также позволит создавать так называемые Suites — пакеты подписок, которые не будут продаваться отдельно. Пользователи могут оформить доступ только ко всему набору сервисов.
По материалам:
Forbes.ua
Apple
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