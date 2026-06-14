Apple запускает стриминговую модель пакетных подписок в App Store Сегодня 06:17 — Технологии&Авто

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Apple позволит разным разработчикам объединять подписки в общие пакеты в App Store. Это позволит пользователям получать доступ к нескольким приложениям по сниженной цене по сравнению с отдельным оформлением каждой подписки.

Об этом пишет TechCrunch.

Как будет работать функция

До сих пор функция App Bundles позволяла разработчикам продавать в одном пакете только собственные приложения.

Теперь Apple позволит разным разработчикам сотрудничать и создавать общие пакеты подписок, которые будут стоить дешевле, чем отдельное оформление каждой подписки.

В компании заявили, что это поможет пользователям получать «больше за меньшие деньги», а разработчикам — расширять аудиторию и повышать ценность своих сервисов.

По замыслу Apple, новый формат может быть полезен разработчикам со смежной аудиторией, которые не конкурируют напрямую.

Например, один пакет может сочетать приложение для съемки фотографий, инструменты для редактирования фото и видео и сервис для публикации контента в социальных сетях.

Аналогично могут формироваться наборы приложений для производительности, объединяющие сервисы управления задачами, календари и другие рабочие инструменты.

Apple также позволит создавать так называемые Suites — пакеты подписок, которые не будут продаваться отдельно. Пользователи могут оформить доступ только ко всему набору сервисов.

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