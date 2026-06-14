OpenAI готовит масштабное обновление ChatGPT

Для этого OpenAI также меняет ChatGPT-интерфейс. Пользователям будут активнее предлагать инструменты программирования, генерации изображений и сервисы внешних партнеров, среди которых Canva и Booking.com.
В перспективе компания планирует сделать взаимодействие с сервисом еще более простым. В OpenAI рассчитывают, что модели искусственного интеллекта смогут самостоятельно понимать пользовательские намерения и предлагать нужные инструменты без дополнительных подсказок.
Тибо Соттио, возглавляющий все основные продукты и платформы OpenAI, заявил, что конечная цель компании — создание персонального ИИ-помощника, сопровождающего человека в работе и повседневной жизни.
«Мы стремимся создать ситуацию, когда у вас будет собственный персональный агент, способный помогать вам… во всей вашей жизни, будь то в личной или рабочей, — отметил он. — Вы можете подключаться к нему через мобильный телефон, настольный компьютер или веб. Когда вы в машине, вы можете разговаривать с ним».
В то же время изменения преследуют и бизнес-цель. OpenAI стремится увеличить количество платных пользователей и корпоративных клиентов, которые уже сейчас обеспечивают значительную часть доходов компании.
В OpenAI считают, что с развитием искусственного интеллекта грань между чат-ботами, поисковыми системами, сервисами программирования и другими цифровыми продуктами будет постепенно исчезать, а пользователи будут взаимодействовать с единым универсальным помощником.
«Когда мы получим (общий ИИ — ред.), я не думаю, что останется много разных брендов, — объяснил Алекс Эмбирикос, руководитель отдела корпоративных продуктов OpenAI. — Вероятно, появится единая система, с которой я смогу общаться и которая сможет выполнить все, что мне нужно».