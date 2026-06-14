OpenAI готовит масштабное обновление ChatGPT Сегодня 04:17 — Технологии&Авто

ChatGPT станет "суперприложением" после мегаобновления, которое готовит OpenAI

ChatGPT может вскоре измениться до неузнаваемости. OpenAI делает ставку на ИИ-агентов, которые смогут не только отвечать, но и действовать от имени пользователя.

Об этом сообщает Financial Times.

ChatGPT превратится в «суперприложение»

По данным источников, первые изменения могут начать внедрять уже в ближайшие недели. Они будут касаться как веб-версии сервиса, так и мобильных приложений.

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В компании все больше убеждены, что будущее искусственного интеллекта принадлежит агентам, способным самостоятельно выполнять различные задачи.

Речь идет, в частности, о бронировании поездок, планировании встреч, организации календаря, поиске информации и других повседневных процессах.

Именно поэтому ChatGPT будет постепенно превращаться в своеобразное «суперприложение», которое объединит различные инструменты искусственного интеллекта в одном сервисе.

Одним из ключевых направлений станет развитие платформы Codex, позволяющей создавать программное обеспечение и писать код по текстовым инструкциям пользователей.

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Для этого OpenAI также меняет ChatGPT-интерфейс. Пользователям будут активнее предлагать инструменты программирования, генерации изображений и сервисы внешних партнеров, среди которых Canva и Booking.com.

В перспективе компания планирует сделать взаимодействие с сервисом еще более простым. В OpenAI рассчитывают, что модели искусственного интеллекта смогут самостоятельно понимать пользовательские намерения и предлагать нужные инструменты без дополнительных подсказок.

Тибо Соттио, возглавляющий все основные продукты и платформы OpenAI, заявил, что конечная цель компании — создание персонального ИИ-помощника, сопровождающего человека в работе и повседневной жизни.

«Мы стремимся создать ситуацию, когда у вас будет собственный персональный агент, способный помогать вам… во всей вашей жизни, будь то в личной или рабочей, — отметил он. — Вы можете подключаться к нему через мобильный телефон, настольный компьютер или веб. Когда вы в машине, вы можете разговаривать с ним».

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В то же время изменения преследуют и бизнес-цель. OpenAI стремится увеличить количество платных пользователей и корпоративных клиентов, которые уже сейчас обеспечивают значительную часть доходов компании.

В OpenAI считают, что с развитием искусственного интеллекта грань между чат-ботами, поисковыми системами, сервисами программирования и другими цифровыми продуктами будет постепенно исчезать, а пользователи будут взаимодействовать с единым универсальным помощником.

«Когда мы получим (общий ИИ — ред.), я не думаю, что останется много разных брендов, — объяснил Алекс Эмбирикос, руководитель отдела корпоративных продуктов OpenAI. — Вероятно, появится единая система, с которой я смогу общаться и которая сможет выполнить все, что мне нужно».

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