В Украине запустили собственный ChatGPT
В Украине заработал ИИ-ассистент Lapathoniia, построенный на базе отечественных крупных языковых моделей. Вся инфраструктура проекта размещена в украинских дата-центрах и обеспечивает полный контроль и безопасность данных.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост украинских разработчиков в LinkedIn.
Lapathoniia Chat работает на базе облачной инфраструктуры De Novo. Это означает, что все данные пользователей физически остаются внутри страны и не передаются на иностранные серверы. Проект позиционируется как демонстрационный сервис, который должен продемонстрировать реальный потенциал украинских LLM в обычном формате чата.
Разработчики отмечают, что возможности языковой модели лучше оценить в процессе взаимодействия, а не через сухие цифры в таблицах. Пользователи могут протестировать работу с файлами, веб-поиск, «память» модели и сложные аналитические задачи.
Преимущества украинской разработки
- OpenAI-совместимый API. Можно изменить base_url и использовать обычный OpenAI SDK.
- Украинский язык. Модели оптимизированы для запросов, контекстов и товаров.
- Streaming — поддержка потоковой генерации для интерактивных приложений.
- Управление доступом — API ключи, бюджеты и лимиты для команд и тестовых интеграций.
- До 32 000 токенов по запросу, включая входящий контекст и ответ.
- Инфраструктура и данные бета-сервиса размещены в Украине.
В актуальном релизе пользователям доступны сразу две отечественные языковые модели: MamayLM и Lapa LLM. В дальнейшем команда планирует существенно расширить этот список.
Важно, что проект реализуется при поддержке кафедры систем искусственного интеллекта «Львовская политехника».
«Сегодня развитие украинских AI-технологий чрезвычайно важно, а появление таких инициатив помогает формировать собственную технологическую экосистему и создавать решения, ориентированные на украинский контекст и потребности», — заявили в Политехнике.
Стадии разработки ИИ
На данный момент сервис работает в режиме закрытого бета-тестирования. Команда собирает фидбек по скорости ответов, качеству работы с контекстом и удобству интерфейса.
Для получения доступа необходимо отправить краткое описание задачи и название компании на электронную почту разработчиков.
