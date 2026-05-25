В Украине запустили собственный ChatGPT

В Украине заработал ИИ-ассистент Lapathoniia, построенный на базе отечественных крупных языковых моделей. Вся инфраструктура проекта размещена в украинских дата-центрах и обеспечивает полный контроль и безопасность данных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост украинских разработчиков в LinkedIn

Lapathoniia Chat работает на базе облачной инфраструктуры De Novo. Это означает, что все данные пользователей физически остаются внутри страны и не передаются на иностранные серверы. Проект позиционируется как демонстрационный сервис, который должен продемонстрировать реальный потенциал украинских LLM в обычном формате чата.

Разработчики отмечают, что возможности языковой модели лучше оценить в процессе взаимодействия, а не через сухие цифры в таблицах. Пользователи могут протестировать работу с файлами, веб-поиск, «память» модели и сложные аналитические задачи.

Преимущества украинской разработки

OpenAI-совместимый API. Можно изменить base_url и использовать обычный OpenAI SDK.

Украинский язык. Модели оптимизированы для запросов, контекстов и товаров.

Streaming — поддержка потоковой генерации для интерактивных приложений.

Управление доступом — API ключи, бюджеты и лимиты для команд и тестовых интеграций.

До 32 000 токенов по запросу, включая входящий контекст и ответ.

Инфраструктура и данные бета-сервиса размещены в Украине.

В актуальном релизе пользователям доступны сразу две отечественные языковые модели: MamayLM и Lapa LLM. В дальнейшем команда планирует существенно расширить этот список.

Важно, что проект реализуется при поддержке кафедры систем искусственного интеллекта «Львовская политехника».

«Сегодня развитие украинских AI-технологий чрезвычайно важно, а появление таких инициатив помогает формировать собственную технологическую экосистему и создавать решения, ориентированные на украинский контекст и потребности», — заявили в Политехнике.

На данный момент сервис работает в режиме закрытого бета-тестирования. Команда собирает фидбек по скорости ответов, качеству работы с контекстом и удобству интерфейса.

Для получения доступа необходимо отправить краткое описание задачи и название компании на электронную почту разработчиков.

