0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В Украине запустили собственный ChatGPT

Финтех и Карты
36
В Украине запустили собственный ChatGPT
В Украине запустили собственный ChatGPT
В Украине заработал ИИ-ассистент Lapathoniia, построенный на базе отечественных крупных языковых моделей. Вся инфраструктура проекта размещена в украинских дата-центрах и обеспечивает полный контроль и безопасность данных.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост украинских разработчиков в LinkedIn.
Lapathoniia Chat работает на базе облачной инфраструктуры De Novo. Это означает, что все данные пользователей физически остаются внутри страны и не передаются на иностранные серверы. Проект позиционируется как демонстрационный сервис, который должен продемонстрировать реальный потенциал украинских LLM в обычном формате чата.
Читайте также
Разработчики отмечают, что возможности языковой модели лучше оценить в процессе взаимодействия, а не через сухие цифры в таблицах. Пользователи могут протестировать работу с файлами, веб-поиск, «память» модели и сложные аналитические задачи.

Преимущества украинской разработки

  • OpenAI-совместимый API. Можно изменить base_url и использовать обычный OpenAI SDK.
  • Украинский язык. Модели оптимизированы для запросов, контекстов и товаров.
  • Streaming — поддержка потоковой генерации для интерактивных приложений.
  • Управление доступом — API ключи, бюджеты и лимиты для команд и тестовых интеграций.
  • До 32 000 токенов по запросу, включая входящий контекст и ответ.
  • Инфраструктура и данные бета-сервиса размещены в Украине.
В актуальном релизе пользователям доступны сразу две отечественные языковые модели: MamayLM и Lapa LLM. В дальнейшем команда планирует существенно расширить этот список.
Читайте также
Важно, что проект реализуется при поддержке кафедры систем искусственного интеллекта «Львовская политехника».
«Сегодня развитие украинских AI-технологий чрезвычайно важно, а появление таких инициатив помогает формировать собственную технологическую экосистему и создавать решения, ориентированные на украинский контекст и потребности», — заявили в Политехнике.

Стадии разработки ИИ

На данный момент сервис работает в режиме закрытого бета-тестирования. Команда собирает фидбек по скорости ответов, качеству работы с контекстом и удобству интерфейса.
Для получения доступа необходимо отправить краткое описание задачи и название компании на электронную почту разработчиков.
По материалам:
Finance.ua
Финтех
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems