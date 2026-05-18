OpenAI добавила Codex в мобильное приложение ChatGPT Сегодня 03:33 — Технологии&Авто

Пользователи могут управлять ИИ-ассистентом для программирования со смартфона, пока он работает на компьютере.

OpenAI начала развертывание поддержки Codex в мобильном приложении ChatGPT для iOS и Android. Теперь пользователи могут управлять ИИ-ассистентом для программирования со смартфона, пока тот работает на компьютере.

Возможности Codex

Codex позволяет писать код, работать с файлами и взаимодействовать с приложениями на MacOS. После обновления пользователи могут по телефону запускать новые задачи, просматривать результаты работы, подтверждать команды или изменять модель ИИ.

OpenAI отмечает, что все файлы, локальные настройки, разрешения и аккаунты остаются на компьютере, где работает Codex. На смартфон передаются только обновления в реальном времени, включая скриншоты, вывод терминала, результаты тестов и изменения в коде.

Функция уже начала появляться в ChatGPT для iOS и Android в формате preview. Она доступна для всех тарифов ChatGPT, включая бесплатный.

OpenAI активно развивает Codex после резкого роста популярности Claude Code от Anthropic. По данным The Verge, компания даже сократила часть второстепенных проектов и сфокусировалась на ИИ-инструментах для работы и программирования.

