Claude изменит тарификацию с 15 июня

Claude, webrazzi.com

С 15 июня 2026 года Anthropic разделит программное использование Claude и обычные подписные лимиты.

Что изменится

Вместо общего пула подписчики получат отдельный ежемесячный кредит — от $20 до $200 в зависимости от тарифного плана. Запросы через SDK и сторонние приложения будут тарифицироваться по полным ценам API, а не по субсидированной фиксированной ставке, как раньше.

До последнего времени использование SDK и команды claude -p просто делило лимиты с Claude Code и чатом. Но с ростом популярности посторонних инструментов, построенных на Agent SDK, активные пользователи быстро исчерпывали месячный бюджет, что нарушало модель фиксированной цены Anthropic.

Два отдельных пула вместо одного

Новый кредит покрывает Claude Agent SDK, инструмент командной строки claude -p, Claude Code GitHub Actions и любые сторонние приложения на базе Agent SDK. То есть интерактивный чат и Claude Code остаются со старыми лимитами — меняется только правила игры для программного доступа.

Выглядит как бонус, но на самом деле программные запросы, ранее учитываемые в рамках субсидированного подписного плана, теперь будут списываться с отдельного кредитного пула по полным API-тарифам.

Размер кредита зависит от тарифа

Пользователи плана Pro получат лимит на $20, Max 5x — $100, Max 20x — $200. Для Team-подписок: $20 на место на стандартном уровне и $100 на премиальном уровне. Для корпоративных клиентов сумма определяется индивидуально. Кредит обновляется ежемесячно и сгорает, если он не был использован.

Когда кредит исчерпается, можно подключить дополнительные Usage Credits, которые тарифицируются по ценам API и включаются или выключаются вручную. Если отключить эту опцию, придется ждать возобновления кредита в следующем расчетном цикле.

От пользователей сейчас ничего не требуется — Anthropic направит письма 8 июня для активации кредита, а изменения вступят в силу 15 июня.

Интенсивное программное использование теперь обойдется дороже

Разработчик Anthropic Лидия Галли визуализировала два отдельных пула в твите: один для интерактивного использования с теми же лимитами, что и раньше, и один для программного использования с новым включенным кредитом, оплачиваемым по тарифам API.

Хотя Холли утверждает, что никто не будет платить дополнительно, это всего лишь половина правды. До сих пор программное использование учитывалось в значительно субсидируемых лимитах подписки. Теперь, начиная с 15 июня, оно будет списываться с отдельного пула кредитов по полным тарифам API.

Кредит почти наверняка не возместит весь объем, который ранее пользователи Claude могли выжать из своего фиксированного тарифного плана. То, что на первый взгляд кажется приятным преимуществом, на самом деле означает, что программные запросы будут стоить дороже, чем раньше.

