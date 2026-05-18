Maserati планирует производить легендарные автомобили в Китае

Итальянский бренд Maserati, ранее обещавший сохранять производство исключительно в Италии, может привлечь китайских партнеров для разработки новых электромобилей.

Согласно данным китайских СМИ, Stellantis ведет переговоры с компаниями Huawei и JAC, пытаясь найти новую стратегию для бренда на фоне резкого падения продаж.

Huawei и JAC могут помочь Maserati с электрификацией

Как сообщает CnEVPost со ссылкой на Yunjian Insight, Stellantis планирует использовать китайские технологии для создания автомобилей на новых источниках энергии.

По предварительной схеме сотрудничества JAC будет отвечать за разработку и производство автомобилей, используя технологии Huawei. Maserati при этом сосредоточится на дизайне и продвижении бренда.

На международных рынках новые модели будут продаваться под маркой Maserati. В самом Китае эти авто могут выпускаться под люксовым брендом Maextro, который уже используется для крупных электромобилей стоимостью от $100 000.

По информации источников, неофициальная работа над проектом уже идет, хотя окончательного соглашения стороны еще не подписали.

Продажи Maserati резко сократились

Причиной поиска новых партнеров стал затяжной кризис бренда. Собственная стратегия электрификации Maserati не дала ожидаемых результатов, а продажи продолжают падать.

В 2017 году компания реализовала 49 тысяч автомобилей. В 2024 году продажи сократились на 57% - до 11 300 машин, а в 2025 году снизились еще больше — до 11 127 единиц.

Ожидается, что новый генеральный директор Stellantis Антонио Филоса представит подробные планы насчет будущего Maserati во время Дня инвестора, который запланирован на 21 мая.

