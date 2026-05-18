xAI запустила Grok Build — ИИ-агента для программирования

Сервис доступен только для пользователей подписки SuperGrok Heavy
Компания xAI представила раннюю бета-версию Grok Build — нового агента искусственного интеллекта для программирования, работающего непосредственно через терминал — командную строку. Инструмент ориентирован на профессиональную разработку программного обеспечения и сложные задачи кодирования.
Теперь сервис доступен только для пользователей подписки SuperGrok Heavy. В компании заявили, что планируют дорабатывать продукт и модель на основе отзывов пользователей.

Какие функции поддерживает сервис

Grok Build устанавливается через одну команду в терминале и интегрируется с локальной средой разработчика. После запуска агент может генерировать изменения в коде, показывать diff-файлы (патчи) и предлагать пошаговый план работы перед внесением изменений.
Одной из ключевых функций стал режим Plan Mode. В нем пользователь может утвердить или отредактировать план действий до начала выполнения задания. После согласования, все изменения отображаются в виде отдельных diff-фрагментов.
В xAI также заявляют о поддержке плагинов, хуков, MCP-серверов и файлов AGENTS.md. По словам компании, Grok Build автоматически подхватывает структуру репозитория и рабочие конвенции команды.
Еще одна функция — система субагентов, которые могут работать параллельно над разными частями проекта. К примеру, отдельные агенты могут одновременно анализировать инфраструктуру, проверять CI/CD, искать проблемы производительности или исследовать кодовую базу.
Также заявлена ​​поддержка ACP (Agent Client Protocol) — протокола для создания собственных роботов и систем оркестрации агентов. Это позволяет использовать Grok Build не только в качестве CLI-инструмента, но и как часть большей инфраструктуры автоматизации.
По материалам:
Дзеркало Тижня
ИИ
