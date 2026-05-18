Google меняет условия предоставления бесплатного хранилища для новых аккаунтов

Чтобы сохранить старый объем памяти, необходимо верифицировать аккаунт по телефону
Google пересматривает политику бесплатного облачного хранилища: новые пользователи будут получать только 5 ГБ вместо привычных 15 ГБ. Чтобы сохранить старый объем памяти, необходимо проверить аккаунт по телефону.
Как видно на скриншоте ниже, Google объясняет эти изменения стремлением убедиться, что «хранилище предоставляется только один раз на персону». Однако можно предположить, что настоящей мотивацией является дефицит вычислительных мощностей и ресурсов хранения данных, пишет Engadget.
Это не единственное доказательство, поскольку недавно на странице поддержки Google была обновлена ​​формулировка о бесплатном хранилище. Если раньше при создании аккаунта обещали полные «15 ГБ», то теперь указано «до 15 ГБ». Архивы Wayback Machine свидетельствуют, что Google изменила текст в период между 4 февраля и 23 марта.

В заявлении для Engadget представитель Google назвал эти изменения тестированием.
«Мы тестируем новую политику хранения данных для новых аккаунтов, созданных в определенных регионах. Это поможет нам и дальше предоставлять высококачественные услуги по хранению данных, одновременно стимулируя пользователей улучшать безопасность своих аккаунтов и возможности восстановления данных», — сказано в сообщении.
То, что Google описывает эти изменения как региональный тест, объясняет, почему некоторые пользователи Reddit отмечают, что они все еще могут получить 15 ГБ бесплатного хранилища без привязки номера.
Для многих пользователей это мало что изменит. Обычно при создании нового аккаунта Google у вас просто нет другого выбора, кроме как привязать номер телефона — и так было даже до этих новшеств.
