Прибыль Jaguar Land Rover обвалилась на 99% 18.05.2026, 00:15 — Технологии&Авто

Годовая прибыль Jaguar Land Rover обвалилась с 2,5 млрд до 14 млн фунтов стерлингов — падение составило более 99%. Главными причинами финансового краха британского автогиганта стали торговые пошлины США, масштабная кибератака на заводы и экспансия конкурентов на рынке Китая.

Об этом сообщает The Guardian.

Тарифный удар и последствия кибератаки

Главным фактором финансовых потерь стали пошлины на импорт автомобилей, введенные администрацией Дональда Трампа.

Повышение тарифов до 25%, позже сниженное до 10%, существенно ударило по спросу на роскошные британские внедорожники в Штатах.

Ситуацию усугубила масштабная кибератака, произошедшая в конце августа. Хакеры заставили JLR остановить большинство систем и заводов на несколько недель, а сбои в работе продолжались всю осень. Из-за этого доходы компании упали до 22,9 млрд фунтов, что на пятую часть меньше, чем годом ранее.

Кризис в индустрии и китайская экспансия

Помимо внутренних проблем Jaguar Land Rover столкнулся с жестким давлением в Китае, где местные производители массово выпускают новые модели, вытесняя традиционные бренды. Впрочем, JLR — не единственная компания, оказавшаяся в беде.

Японская Honda впервые за 70 лет своей публичной истории зафиксировала годовой убыток. Это произошло после отмены субсидий на электромобили в США, что вынудило японцев списать миллиардные инвестиции в аккумуляторные технологии.

Генеральный директор JLR П. Б. Баладжи признал, что год был чрезвычайно сложным из-за многочисленных препятствий, в частности вынужденной паузы в производстве. В то же время, руководство компании сохраняет осторожный оптимизм.

По словам Баладжи, несмотря на катастрофические показатели по итогам года бренд смог успешно завершить последний квартал и продемонстрировал устойчивое восстановление после киберинцидента.

