Tesla готовит более дешевые Model Y для Европы
Tesla планирует значительно расширить производство в Европе и удешевить свои электромобили. Компания Илона Маска инвестирует 213 миллионов евро в завод Giga Berlin, где хочет наладить полный цикл производства батарей для своих автомобилей.
Об этом говорит motor.es.
На предприятии в Германии выпускают только Tesla Model Y и собирают отдельные элементы аккумуляторов. Но уже в ближайшие годы Tesla планирует начать производство батарейных элементов непосредственно в Европе, чтобы снизить зависимость от Китая.
После модернизации мощность производства батарей должна возрасти с 8 до 18 ГВтч в год. Компания также планирует увеличить количество работников с 450 до примерно 2000 человек, а затем создать еще около 1000 новых рабочих мест.
Tesla рассчитывает, что локальное производство батарей поможет сократить затраты и удешевить европейские версии Model Y. Сейчас элементы аккумуляторов для этих авто производят в США, а затем доставляют в Германию для сборки.
В компании также заявили об увеличении производства электромобилей в Берлине до 6000 машин в неделю. Tesla пытается укрепить свои позиции в Европе на фоне активного роста китайских брендов, в последние годы быстро наращивающих продажи электрокаров.
