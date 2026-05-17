4 ошибки, которые сокращают жизнь телефона

Эти привычки медленно убивают ваш смартфон, Фото: magnific

Неправильное хранение смартфона может не только повредить его внутренние компоненты, но создать риски для здоровья владельца. Речь идет не только о воде или ударах, но и о влиянии тепла, плохой вентиляции и даже длительном контакте устройства с телом.

Об этом пишет BGR.

4 места, где никогда не следует хранить телефон

Вблизи источников тепла

Одной из главных опасностей для телефона остается перегрев. Именно поэтому никогда не следует оставлять смартфон рядом с источниками тепла и не заряжать его возле нагревающихся приборов. К таковым относятся духовки, микроволновые печи, телевизоры и другая техника, выделяющая тепло во время работы.

Отдельное внимание следует обратить на привычку заряжать телефон в постели. Эксперты предупреждают, что нельзя класть смартфон под подушку или накрывать его одеялом во время подзарядки.

Из-за отсутствия вентиляции устройство может перегреваться, что не только вредит аккумулятору и внутренним деталям, но и потенциально создает опасность возгорания.

Машина

Еще одним местом, где не стоит оставлять смартфон, является автомобиль. Даже если машина стоит в тени, температура внутри салона может быстро подниматься.

Исследования показывают, что автомобиль в жару работает по принципу теплицы: тепло накапливается и задерживается внутри, из-за чего температура за короткое время становится опасной для электроники.

Контейнер в аэропорту

Также в спешке люди часто забывают свои телефоны в контейнерах после проверки. Чтобы избежать таких ситуаций, лучше держать смартфон и другие ценные вещи во внутренних карманах или отделениях на молнии и проверять их сразу после прохождения контроля.

Карман

Еще одна привычка, вызывающая беспокойство, — это постоянное ношение телефона в кармане. Помимо перегрева устройства, длительный контакт смартфона с телом означает постоянное воздействие радиочастотных волн — формы электромагнитного излучения.

Конечно, если время от времени класть телефон в карман на несколько минут, то ничего не произойдет. Но если у вас есть привычка постоянно держать его таким образом, лучше попытаться носить его в сумке.

