4 ошибки, которые сокращают жизнь телефона

Неправильное хранение смартфона может не только повредить его внутренние компоненты, но создать риски для здоровья владельца. Речь идет не только о воде или ударах, но и о влиянии тепла, плохой вентиляции и даже длительном контакте устройства с телом.
Одной из главных опасностей для телефона остается перегрев. Именно поэтому никогда не следует оставлять смартфон рядом с источниками тепла и не заряжать его возле нагревающихся приборов. К таковым относятся духовки, микроволновые печи, телевизоры и другая техника, выделяющая тепло во время работы.
Исследования показывают, что автомобиль в жару работает по принципу теплицы: тепло накапливается и задерживается внутри, из-за чего температура за короткое время становится опасной для электроники.
Контейнер в аэропорту
Также в спешке люди часто забывают свои телефоны в контейнерах после проверки. Чтобы избежать таких ситуаций, лучше держать смартфон и другие ценные вещи во внутренних карманах или отделениях на молнии и проверять их сразу после прохождения контроля.
Карман
Еще одна привычка, вызывающая беспокойство, — это постоянное ношение телефона в кармане. Помимо перегрева устройства, длительный контакт смартфона с телом означает постоянное воздействие радиочастотных волн — формы электромагнитного излучения.
Конечно, если время от времени класть телефон в карман на несколько минут, то ничего не произойдет. Но если у вас есть привычка постоянно держать его таким образом, лучше попытаться носить его в сумке.