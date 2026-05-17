Honda впервые за почти 70 лет получила операционный убыток

Главной причиной отрицательного результата стали трудности в направлении электрических автомобилей.
Это первый случай, когда Honda понесла операционный убыток с тех пор, как стала публичной компанией, — а это почти 70 лет. Для сравнения: в прошлом году автопроизводитель получил 1,2 триллиона иен операционной прибыли.
В Honda считают, что эти потери носят временный характер. Предприятие рассчитывает снова выйти в плюс по операционному результату уже в текущем году — прежде всего благодаря сильным показателям продаж мотоциклов.
Nikkei отмечает, что этот убыток стал вторым по величине среди всех японских автопроизводителей в истории. Больше был только убыток Toyota Motor в 2009 году, во время мирового финансового кризиса, — тогда он достиг 461 миллиарда иен.