Honda впервые за почти 70 лет получила операционный убыток 17.05.2026, 00:13 — Технологии&Авто

Honda получила $2,5 млрд убытков

Японский автопроизводитель Honda Motor завершил закончившийся в марте финансовый год с операционным убытком примерно 400 миллиардов иен (это около 2,5 миллиарда долларов).

О таких сведениях сообщает издание Nikkei.

Почему Honda понесла убытки

Главной причиной отрицательного результата стали трудности в направлении электрических автомобилей.

Это первый случай, когда Honda понесла операционный убыток с тех пор, как стала публичной компанией, — а это почти 70 лет. Для сравнения: в прошлом году автопроизводитель получил 1,2 триллиона иен операционной прибыли.

В Honda считают, что эти потери носят временный характер. Предприятие рассчитывает снова выйти в плюс по операционному результату уже в текущем году — прежде всего благодаря сильным показателям продаж мотоциклов.

Nikkei отмечает, что этот убыток стал вторым по величине среди всех японских автопроизводителей в истории. Больше был только убыток Toyota Motor в 2009 году, во время мирового финансового кризиса, — тогда он достиг 461 миллиарда иен.

