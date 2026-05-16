ByteDance увеличивает инвестиции в ИИ-инфраструктуру на 25%

ByteDance планирует инвестировать в ИИ-инфраструктуру около $29,4 млрд
Компания ByteDance, владеющая TikTok, в этом году планирует повысить расходы на инфраструктуру искусственного интеллекта на 25%, доведя их до 200 млрд юаней (примерно $29,4 млрд).
Об этом сообщило издание South China Morning Post со ссылкой на осведомленные источники, пишет Bloomberg.

Почему компания увеличивает расходы

В прошлом году бюджет расходов на ИИ в ByteDance составлял 160 млрд. юаней ($23,5 млрд.). Рост в этом году объясняется удорожанием чипов памяти и стремлением компании усилить свое присутствие в сфере ИИ.
Значительная часть будет направлена ​​на закупку отечественных чипов, что соответствует политике Пекина по поддержке локального производства и уменьшению зависимости от импорта.
Китайское правительство призывает технологические компании отдавать предпочтение местным решениям, особенно на фоне ограничений экспорта со стороны США.
Известно, что ByteDance активно развивает свои продукты в сфере ИИ. По данным Bloomberg Intelligence, ее чат-бот Doubao стал самым скачиваемым ИИ-приложением в Китае в течение большей части прошлого года.
Компания также в начале года выпустила модель для генерации видео Seedance 2.0, однако ее глобальный релиз был отложен из-за конфликта с американскими киностудиями.
По материалам:
mezha.media
