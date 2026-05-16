ТОП-10 самых популярных моделей б/у авто (инфографика)

Volkswagen Golf – самое популярное подержанное авто, ввезенное из-за рубежа
В апреле украинцы приобрели 19,6 тыс. ввезенных из-за границы подержанных легковушек. Это на 5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
Об этом сообщили в «Укравтопроме».

Моторные предпочтения

Наибольшую долю среди импортируемых подержанных автомобилей заняли бензиновые машины — 57% всех регистраций. Год назад этот показатель составил 47%.
Средний возраст автомобилей, получивших в апреле украинскую регистрацию, составил 9,6 года.
Далее следуют:
  • дизельные — 20% (22% в апреле 2025 г.);
  • электромобили — 12% (23% в прошлом году);
  • гибриды — 8% (5% в прошлом году);
  • авто с ГБО — 3% (3% в прошлом году).
Наиболее популярным подержанным автомобилем, ввезенным в Украину в апреле, остается Volkswagen Golf. За месяц украинцы приобрели более 900 таких авто.
ТОП-10 самых популярных моделей подержанных авто, ввезенных из-за границы
ТОП-10 самых популярных моделей подержанных авто, ввезенных из-за границы
До этого Finance.ua отмечал, что в сегменте подержанного пригона наблюдается уникальное соревнование Львовской области и Киева. Хотя столица формально занимает первое место (13,56%), Львовщина с показателем 13,02% дышит в спину, фактически разделяя статус главного импортера.
По материалам:
Finance.ua
