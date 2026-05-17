Lamborghini выпустила «феноменальный» суперкар мощностью более 1000 сил (фото)

Выпустят только 15 Lamborghini Fenomeno Roadster, Фото: Lamborghini
Представлен новый Lamborghini Fenomeno Roadster. Агрессивный 1080-сильный суперкар стартует до сотни за 2,4 с. Выпустят всего 15 таких авто, а цена Lamborghini Fenomeno Roadster превышает 3 миллиона евро.
О новинке рассказали на сайте итальянского автопроизводителя.
Как и купе Fenomeno, кабриолет базируется на модели Lamborghini Revuelto и сохраняет клиновидный силуэт, однако его дизайн ярче и агрессивнее — с увеличенными воздухосборниками и оригинальными Y-образными фонарями.
Суперкар оснащен 1080-сильной гибридной установкой, Фото: Lamborghini
Обвес и заостренный спойлер увеличили прижимную силу. Окрасили авто синий и красный — цвет города Болонья, недалеко от которого расположена штаб-квартира Lamborghini.
Салон Lamborghini Fenomeno Roadster украшен карбоном и алькантарой, Фото: Lamborghini
Компоновка салона Lamborghini Revuelto не претерпела изменений, однако в отделке теперь преобладают карбон и алькантара. Кроме того, установили новые спортивные сиденья.
Оснащение включает спортивные сиденья, Фото: Lamborghini
Полноприводный суперкар Lamborghini Fenomeno Roadster сохранил плагин-гибридную установку с 6,5-литровым бензиновым V12 и тремя электромоторами, однако ее отдача возросла до 1080 сил.
Суперкар разгоняется до сотни 2,4 с, Фото: Lamborghini
Разгон до 100 км/ч занимает 2,4 с, а до 200 км/ч — 6,8 с. Максимальная скорость превышает 340 км/ч. Автомобиль получил регулируемые амортизаторы и карбоново-керамические тормоза, также специально для него разработали специальные шины Bridgestone Potenza Sport размером 265/30 ZRF21 спереди и 355/25 ZRF22 сзади.
