Lamborghini выпустила «феноменальный» суперкар мощностью более 1000 сил (фото) 17.05.2026, 01:19 — Технологии&Авто

Выпустят только 15 Lamborghini Fenomeno Roadster, Фото: Lamborghini

Представлен новый Lamborghini Fenomeno Roadster. Агрессивный 1080-сильный суперкар стартует до сотни за 2,4 с. Выпустят всего 15 таких авто, а цена Lamborghini Fenomeno Roadster превышает 3 миллиона евро.

О новинке рассказали на сайте итальянского автопроизводителя.

Как и купе Fenomeno, кабриолет базируется на модели Lamborghini Revuelto и сохраняет клиновидный силуэт, однако его дизайн ярче и агрессивнее — с увеличенными воздухосборниками и оригинальными Y-образными фонарями.

Суперкар оснащен 1080-сильной гибридной установкой, Фото: Lamborghini

Обвес и заостренный спойлер увеличили прижимную силу. Окрасили авто синий и красный — цвет города Болонья, недалеко от которого расположена штаб-квартира Lamborghini.

Салон Lamborghini Fenomeno Roadster украшен карбоном и алькантарой, Фото: Lamborghini

Компоновка салона Lamborghini Revuelto не претерпела изменений, однако в отделке теперь преобладают карбон и алькантара. Кроме того, установили новые спортивные сиденья.

Оснащение включает спортивные сиденья, Фото: Lamborghini

Полноприводный суперкар Lamborghini Fenomeno Roadster сохранил плагин-гибридную установку с 6,5-литровым бензиновым V12 и тремя электромоторами, однако ее отдача возросла до 1080 сил.

Суперкар разгоняется до сотни 2,4 с, Фото: Lamborghini

Разгон до 100 км/ч занимает 2,4 с, а до 200 км/ч — 6,8 с. Максимальная скорость превышает 340 км/ч. Автомобиль получил регулируемые амортизаторы и карбоново-керамические тормоза, также специально для него разработали специальные шины Bridgestone Potenza Sport размером 265/30 ZRF21 спереди и 355/25 ZRF22 сзади.

Фокус По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.