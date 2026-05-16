Идеальный для длительных поездок: назван электромобиль с наибольшим запасом хода Сегодня 06:15 — Технологии&Авто

Lucid Air Grand Touring способен проехать до 824 км по тестовому циклу EPAДля багатьох водіїв одним із ключових факторів при купівлі електромобіля є запас ходу. Сучасні моделі можуть легко проїхати сотні кілометрів без підзарядки, але навіть серед них є лідер. У BGR розповіли, який електромобіль має найбільший запас ходу. Ця модель чудово підходить для тривалих поїздок., Фото: Lucid Motors

Для многих водителей запас хода электромобиля — один из ключевых факторов при покупке. Современные модели могут легко проехать сотни километров без подзарядки, но даже среди них есть лидер. В BGR рассказали, у какого электромобиля самый большой запас хода. Эта модель отлично подходит для долгих поездок.

Lucid Air Grand Touring — электромобиль с наибольшим запасом хода

В издании сообщили, что Lucid Air Grand Touring является электромобилем с самым большим запасом хода. Он способен проехать до 824 км по тестовому циклу EPA.

Более того, в Lucid Motors заявляют, что Lucid Air Grand Touring может проехать 960 км без подзарядки. Это подтверждают и результаты тестов по циклу WLTP.

Отмечается, что огромный запас хода Lucid Air Grand Touring не единственный плюс этой модели.

Электромобиль также поддерживает быструю зарядку, позволяющую увеличить запас хода на 320 км всего за 12 минут при подключении к зарядной станции постоянного тока мощностью 350 кВт.

Кроме того, Lucid Air Grand Touring является очень быстрым автомобилем. Он оснащен двумя электродвигателями суммарной мощностью 819 л. с. и 1200 Нм крутящего момента. Разгон от 0 до 100 км/ч занимает всего 3,2 секунды, а максимальная скорость ограничена на отметке 270 км/ч.

Главным недостатком Lucid Air Grand Touring является цена. Эта версия продается в США по цене от 114 900 долларов.

УНІАН

