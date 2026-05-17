ТОП-5 самых лучших семейных автомобилей (фото)

Механики назвали самые надежные семейные автомобили
Выбор надежного авто для семьи часто становится сложной задачей из-за разнообразия предложений на рынке. Механики и эксперты по ремонту выделили пять моделей, отличающихся долговечностью и умеренной стоимостью содержания. Эти машины позволяют избежать частых визитов на СТО и обеспечивают высокий уровень комфорта для всех пассажиров.
Об этом пишет GOBankingRates.

Надежная Toyota

Японская марка стабильно занимает лидирующие места в мировых рейтингах технической устойчивости. Toyota RAV4 считается эталоном выносливости, особенно в версиях 2019−2023 годов выпуска.
Простые электронные системы и доступность запчастей делают этот кроссовер лидером симпатий среди мастеров сервисных центров.
«Модель RAV4 чрезвычайно надежна благодаря упрощенной электронике», — отметил Марк Скирвин, соучредитель компании Cash Auto Salvage.
По его словам, независимые механики могут работать с этими машинами без использования дорогостоящего диагностического оборудования, что существенно удешевляет ежедневный сервис и ремонтные работы.

Популярная Honda

Компактный кроссовер Honda CR-V является главным конкурентом RAV4 и демонстрирует отличные показатели механической стойкости агрегатов. Статистика разборки поврежденных машин показывает, что критические поломки основных узлов встречаются крайне редко.
Наиболее удачными для покупки считаются экземпляры, выпущенные в период с 2017 по 2022 год.
«Менее 5% моделей Honda CR-V испытывают проблемы с двигателем или трансмиссией», — пояснил Марк Скирвин.
Эксперт подчеркнул, что большинство таких авто попадают на площадки после аварий или подтоплений, а не из-за часто встречающихся у конкурентов технических неисправностей.

Вместительные минивэны

Для больших семей минивэн Honda Odyssey остается одним из лучших вариантов благодаря просторному салону и надежным агрегатам.
Автомобиль предлагает три ряда сидений и продуманную эргономику для длительных поездок. Основное преимущество заключается в эффективности силовой установки, не требующей постоянного внимания со стороны сервиса.
«Система управления цилиндрами в 3,5 л двигателе V6 обеспечивает высокую топливную экономичность», — отметил Алан Гельфанд, механик и владелец German Car Depot. Он добавил, что направляющие сдвижной двери и вспомогательные приводы двигателя чрезвычайно выносливы и помогают водителям избегать непредвиденных затрат.
Минивэн Toyota Sienna предлагает сочетание экономичности и фирменной долговечности японского бренда. Стоимость этой модели в отдельных комплектациях может быть на 3000 долларов ниже основных соперников в классе.
Гибридная версия позволяет экономить на каждом километре, сохраняя высокие стандарты надежности основных узлов.
«Трансмиссия e-CVT имеет герметичную конструкцию, которая не нуждается в регулярном обслуживании», — подчеркнул Алан Гельфанд.
Кроме технического совершенства, машина удобна для ежедневного использования благодаря низкому порогу и возможности быстро складывать сиденья для перевозки габаритных вещей.

Современный Palisade

Тем, кто предпочитает большие кроссоверы, специалисты советуют обратить внимание на Hyundai Palisade. Этот автомобиль рассчитан на интенсивную эксплуатацию без серьезных технических вмешательств в течение длительного времени.
«Модель Palisade завоевала доверие благодаря уверенным показателям надежности с первого года выпуска», — сообщил Эндрю Фрэнкс, соучредитель службы управления авариями Claimsline. Кроссовер предлагает богатое оснащение салона и передовые функции безопасности.
По материалам:
Novyny.live
