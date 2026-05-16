Персональный тренер в кармане: Google запускает Health Coach за $9,99 в месяц

Google рассказала новые подробности о сервисе Google Health Coach, который должен стать персональным наставником в вашем кармане. Он будет создавать индивидуальные рекомендации для каждого пользователя, анализируя с помощью ИИ состояние здоровья, питания и т. д.

Об этом пишет digitaltrends.

Сервис Google Health Coach был создан как персональный помощник для здоровья. Перед тем, как давать советы, сервис проводит вступительный разговор и пытается лучше понять пользователя.

Он спрашивает о целях, ежедневном графике, доступном оборудовании для тренировок, травмах и других особенностях образа жизни, которые помогут формировать рекомендации.

Если со временем что-то изменится, эти данные можно обновить, а сервис автоматически подстроит свои советы.

Помощник использует не только эту информацию, но и данные о физической активности, сне, питании, менструальном цикле, местной погоде и медицинских записях — если пользователь согласится их предоставить.

На ежедневной основе сервис будет показывать подсказки и аналитику в обновленной вкладке Today в приложении Google Health. Если требуется быстро ответить на конкретный вопрос, для этого есть функция Ask Coach.

Также Google Health Coach поможет вести учет питания, тренировок и других показателей здоровья с помощью голоса, фотографий или документов.

Например, можно сфотографировать доску с записанной тренировкой в ​​спортзале, чтобы автоматически добавить ее в журнал. А фото еды позволит получить анализ питательной ценности блюда.

Пользователи из США также смогут синхронизировать медицинские записи и задавать вопросы о результатах анализов, лекарствах или истории посещений врача.

Во вкладке Fitness появится недельный план тренировок, сформированный под пользовательские цели. Сервис будет учитывать готовность организма к нагрузкам и восстановлению после предыдущих занятий.

Также пользователи смогут создавать свои тренировки обычными текстовыми запросами, а помощник будет показывать пошаговые инструкции при выполнении упражнений.

Раздел Sleep теперь не ограничится только подсчетом часов сна. Он поможет оценить стабильность режима и подскажет, что можно улучшить. Во вкладке Health пользователи будут видеть ключевые показатели здоровья и смогут попросить сервис объяснить медицинские записи на простом языке.

Google полностью переработала функции отслеживания цикла, питания и психического состояния. Помощник будет совмещать эти данные, чтобы точнее формировать рекомендации по тренировкам и восстановлению. К примеру, если определенная фаза цикла влияет на уровень энергии или сон, сервис учтет это при составлении плана на неделю.

Google заявляет, что Health Coach базируется на Gemini и использует новые медицинские исследования и проверенные принципы здорового образа жизни.

Компания сотрудничала с консультативным советом медицинских экспертов и клиницистов из разных сфер, а также с собственными командами спортивной науки, чтобы рекомендации сервиса имели научную основу.

К разработке также присоединился звездный игрок NBA Стивен Карри вместе со своей командой специалистов по физической подготовке. Они помогали Google формировать подход к постановке целей и обновлению.

В то же время, компания заверила пользователей, что данные о здоровье не будут использовать для рекламы. Поисковый гигант заявил, что сохраняет обязательство, которое взял на себя еще при покупке Fitbit: информация о здоровье и физической активности не попадет в систему Google Ads.

Это правило распространится и на новое приложение Google Health. В компании подчеркнули, что политика конфиденциальности останется в силе и дальше. Для пользователей это означает, что данные о сне, тренировке, пульсе, активности и других показателях не будут использоваться для персонализированной рекламы.

Цена

Новый сервис Google Health Coach будет работать в рамках подписки Google Health Premium. Фактически это обновленный и переименованный сервис Fitbit Premium. Стоимость останется без изменений: $9,99 в месяц или $99 в год. Если у пользователя уже есть подписка Fitbit Premium, дополнительно ничего оформлять не нужно.

Google также добавляет Google Health Premium в тарифы Google AI Pro и Ultra без доплат. Это делает более дорогие ИИ-планы компании заметно более выгодными для людей, которые одновременно пользуются функциями искусственного интеллекта и следят за здоровьем и физической формой.

Еще один бонус получат покупатели нового устройства Fitbit Air. Вместе с гаджетом компания будет предоставлять три месяца подписки Google Health Premium бесплатно. Таким образом, пользователи смогут протестировать все возможности сервиса до оформления полной подписки.

Полноценный запуск Google Health Coach запланирован на 19 мая. Это может стать важным моментом для Google на рынке цифрового здоровья. Особенно после того, как Apple, по данным источников, отложила свой проект персонального ИИ-тренера для здоровья.

Пока Google не раскрывает детали ежедневного использования сервиса и его реальных возможностей в долгосрочной перспективе. Но компания явно делает ставку на сочетание ИИ, фитнеса и персональных рекомендаций в одном продукте.

В ближайшие месяцы станет ясно, сможет ли Google Health Coach превратиться из очередной функции подписки в полноценного цифрового помощника для здоровья.

