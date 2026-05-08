Google создает AI-конкурента OpenClaw — что он будет уметь

Анонс новых AI-продуктов ожидается на конференции Google I/O
Google работает над новым AI-агентом Gemini, который сможет выполнять задания от имени пользователя. Внутренние тесты уже продолжаются среди сотрудников компании.
Об этом сообщает Business Insider.

Что известно о новом AI-агенте

Google тестирует новый AI-агент под названием Remy во внутренней версии приложения Gemini. Он интегрируется с другими сервисами Google и может выполнять многоэтапные задачи от работы и обучения до повседневных дел.
Во внутреннем описании Remy называют «персональным агентом, работающим 24/7» и со временем изучает пользовательские предпочтения. Он может следить за важными вещами и обрабатывать сложные задачи без постоянных команд.
На данный момент Remy тестируют сотрудники Google, а пуск для юзеров еще не анонсировали. В документах проект описывают как внутренний dogfood-продукт, то есть инструмент для тестирования внутри компании перед публичным релизом.
AI-агенты становятся одним из ключевых направлений для крупных технологических компаний, поскольку современные модели уже достаточно сильны для автономного выполнения задач. У Google пока нет полноценного публичного агента, но уже внедряет «режим агента» в отдельных продуктах Gemini в зависимости от подписки и региона.
Remy походит на более продвинутую версию этих инструментов. Он похож на OpenClaw — ИИ, который стал вирусным в начале этого года и может отвечать на сообщения или проводить исследования от имени пользователей.
Анонс новых AI-продуктов ожидается на конференции Google I/O, где агенты могут стать центральной темой.
По материалам:
vctr.media
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
