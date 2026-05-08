Google тестирует новый AI-агент под названием Remy во внутренней версии приложения Gemini. Он интегрируется с другими сервисами Google и может выполнять многоэтапные задачи от работы и обучения до повседневных дел.
Во внутреннем описании Remy называют «персональным агентом, работающим 24/7» и со временем изучает пользовательские предпочтения. Он может следить за важными вещами и обрабатывать сложные задачи без постоянных команд.
На данный момент Remy тестируют сотрудники Google, а пуск для юзеров еще не анонсировали. В документах проект описывают как внутренний dogfood-продукт, то есть инструмент для тестирования внутри компании перед публичным релизом.
AI-агенты становятся одним из ключевых направлений для крупных технологических компаний, поскольку современные модели уже достаточно сильны для автономного выполнения задач. У Google пока нет полноценного публичного агента, но уже внедряет «режим агента» в отдельных продуктах Gemini в зависимости от подписки и региона.
Remy походит на более продвинутую версию этих инструментов. Он похож на OpenClaw — ИИ, который стал вирусным в начале этого года и может отвечать на сообщения или проводить исследования от имени пользователей.
Анонс новых AI-продуктов ожидается на конференции Google I/O, где агенты могут стать центральной темой.