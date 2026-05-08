Этих автомобилей избегают даже перекупщики

Профессиональные дилеры и перекупщики подержанных автомобилей составили список моделей, которых пытаются избегать даже при хорошей цене. Причина — не слабый спрос, а слишком дорогой и проблемный ремонт. Некоторые поломки могут полностью съесть прибыль от перепродажи или превратить авто в постоянный источник расходов.
Среди трансмиссий больше всего критики получает роботизированная коробка Ford PowerShift.
По словам представителя сервиса Bowen’s Garage Тео Кука, эта коробка имеет сложную конструкцию, небольшой ресурс и часто выходит из строя. Поэтому ее считают одной из самых проблемных трансмиссий на рынке.
Ремонт PowerShift может стоить тысячи долларов, поэтому перекупщики нередко отказываются от таких автомобилей еще до покупки.
Вариаторы CVT
Отдельно эксперты советуют сторониться автомобилей, оснащенных вариаторами CVT.
Дилеры объясняют, что такие коробки очень дорогие в ремонте, а их замена может стоить от 4000 долларов. Поэтому многие профессиональные продавцы даже не рассматривают машины с CVT на аукционах.
Владелец дилерского центра Car Quay Джейми Кейпл отмечает, что ремонт таких трансмиссий зачастую оказывается экономически невыгодным.
В список нежелательных автомобилей также попали двигатели Ingenium от Jaguar Land Rover, особенно дизельные 2-литровые версии.
Главная проблема — риск внезапного растяжения цепи ГРМ. По статистике, такие моторы выходят из строя гораздо чаще аналогов других брендов.
Глава Ассоциации независимых автодилеров Умеш Самани называет этот двигатель одним из самых плохих для перепродажи, ведь серьезные поломки могут возникать без очевидных причин.
По словам дилеров, ремонт премиальных внедорожников с такими неисправностями иногда обходится в 7000 долларов и больше. В некоторых случаях сумма превышает даже 40 тысяч долларов.
Именно поэтому многие продавцы б/у авто предпочитают не рисковать ни деньгами, ни собственной репутацией. Эксперты советуют внимательно прислушиваться к посторонним звукам при запуске двигателя — иногда это может сигнализировать об очень дорогостоящих проблемах.