Этих автомобилей избегают даже перекупщики Сегодня 04:11 — Технологии&Авто

Проблемный автомобиль

Профессиональные дилеры и перекупщики подержанных автомобилей составили список моделей, которых пытаются избегать даже при хорошей цене. Причина — не слабый спрос, а слишком дорогой и проблемный ремонт. Некоторые поломки могут полностью съесть прибыль от перепродажи или превратить авто в постоянный источник расходов.

Двигатели Ford и Stellantis с «мокрым» ремнем ГРМ

Одними из самых проблемных специалистов называют двигатели EcoBoost от Ford и PureTech от Stellantis. Главная претензия — конструкция так называемого мокрого ремня ГРМ, работающего в моторном масле.

С течением времени ремень начинает разрушаться, а частицы резины попадают в систему смазки и забивают двигатель. Поэтому могут возникать серьезные поломки, ремонт которых стоит очень дорого.

Автомобильный эксперт и автор YouTube-канала CarUK Ли Грант отмечает, что такие моторы давно имеют плохую репутацию из-за склонности к быстрым и дорогим неполадкам.

Дизельная Mazda 2,2

Еще одним проблемным мотором дилеры называют дизельный двигатель Mazda объемом 2,2 литра.

Владельцы таких автомобилей часто сталкиваются с растяжением цепи ГРМ, протеканием форсунок и неисправностями сажевого фильтра. Кроме того, двигатели склонны к сильному накоплению нагара.

Специалист по ремонту Джеймс Хардинг по каналу ChopsGarage говорит, что редко видел моторы, которые одновременно выдают такое количество ошибок и настолько быстро коксуются.

Ford PowerShift

Среди трансмиссий больше всего критики получает роботизированная коробка Ford PowerShift.

По словам представителя сервиса Bowen’s Garage Тео Кука, эта коробка имеет сложную конструкцию, небольшой ресурс и часто выходит из строя. Поэтому ее считают одной из самых проблемных трансмиссий на рынке.

Ремонт PowerShift может стоить тысячи долларов, поэтому перекупщики нередко отказываются от таких автомобилей еще до покупки.

Вариаторы CVT

Отдельно эксперты советуют сторониться автомобилей, оснащенных вариаторами CVT.

Дилеры объясняют, что такие коробки очень дорогие в ремонте, а их замена может стоить от 4000 долларов. Поэтому многие профессиональные продавцы даже не рассматривают машины с CVT на аукционах.

Владелец дилерского центра Car Quay Джейми Кейпл отмечает, что ремонт таких трансмиссий зачастую оказывается экономически невыгодным.

Проблемные моторы Jaguar Land Rover

В список нежелательных автомобилей также попали двигатели Ingenium от Jaguar Land Rover, особенно дизельные 2-литровые версии.

Главная проблема — риск внезапного растяжения цепи ГРМ. По статистике, такие моторы выходят из строя гораздо чаще аналогов других брендов.

Глава Ассоциации независимых автодилеров Умеш Самани называет этот двигатель одним из самых плохих для перепродажи, ведь серьезные поломки могут возникать без очевидных причин.

По словам дилеров, ремонт премиальных внедорожников с такими неисправностями иногда обходится в 7000 долларов и больше. В некоторых случаях сумма превышает даже 40 тысяч долларов.

Именно поэтому многие продавцы б/у авто предпочитают не рисковать ни деньгами, ни собственной репутацией. Эксперты советуют внимательно прислушиваться к посторонним звукам при запуске двигателя — иногда это может сигнализировать об очень дорогостоящих проблемах.

