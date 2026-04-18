Названы 5 автомобилей с пробегом, которые не стоит покупать (фото) 18.04.2026, 01:17 — Технологии&Авто

Авто эксперты рассказали в комментарии для GOBankingRates, какие автомобили с пробегом не стоит покупать. По их словам, у этих автомобилей слишком много проблем.

Fiat 500

Главный редактор Automoblog Карл Энтони рассказал журналистам, что подержанные автомобили Fiat известны своей ненадежностью.

Генеральный директор Ceramic King Coatings Лиланд Джонс подчеркнул, что особенно следует воздержаться от покупки Fiat 500 2012−2016 годов выпуска.

По его словам, покупатели могут столкнуться с поломкой сцепления и высокими расходами на ремонт.

Ford Escape

Директор по продажам и маркетингу в CFR Classic Джо Гиранда заявил, что подержанные кроссоверы Ford Escape страдают от проблем с коробкой передач. Другой распространенной проблемой модели он назвал частые поломки подвески.

Volkswagen Eos

Volkswagen Eos был снят с производства в 2015 году, но эта модель остается одним из худших вариантов среди подержанных кабриолетов, заявил Гиранда.

Он поделился, что этот автомобиль подвержен механическим проблемам, особенно с электрическими стеклоподъемниками и механизмами складной крыши.

Chrysler 200

По словам Лиланда Джонса, у подержанных Chrysler 200 часто возникают проблемы с двигателем. Также модель 2015 года выпуска отозвали из-за проблем с электропроводкой.

BMW

Лиланд Джонс сказал журналистам, что водителям не стоит покупать подержанные автомобили BMW. Он отметил, что это дорогие автомобили, а затраты на техническое обслуживание значительно выше, чем у конкурентов.

В частности, Джонс рекомендует не покупать модели BMW 550i (2011−2013 годов выпуска), 745i/750i (2002−2008 годов выпуска) и X5 (2000−2006 годов выпуска).

УНІАН

