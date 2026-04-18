Названы 5 автомобилей с пробегом, которые не стоит покупать (фото)

По его словам, покупатели могут столкнуться с поломкой сцепления и высокими расходами на ремонт.
Ford Escape
Директор по продажам и маркетингу в CFR Classic Джо Гиранда заявил, что подержанные кроссоверы Ford Escape страдают от проблем с коробкой передач. Другой распространенной проблемой модели он назвал частые поломки подвески.
Volkswagen Eos
Volkswagen Eos был снят с производства в 2015 году, но эта модель остается одним из худших вариантов среди подержанных кабриолетов, заявил Гиранда.
Он поделился, что этот автомобиль подвержен механическим проблемам, особенно с электрическими стеклоподъемниками и механизмами складной крыши.
Chrysler 200
По словам Лиланда Джонса, у подержанных Chrysler 200 часто возникают проблемы с двигателем. Также модель 2015 года выпуска отозвали из-за проблем с электропроводкой.
BMW
Лиланд Джонс сказал журналистам, что водителям не стоит покупать подержанные автомобили BMW. Он отметил, что это дорогие автомобили, а затраты на техническое обслуживание значительно выше, чем у конкурентов.
В частности, Джонс рекомендует не покупать модели BMW 550i (2011−2013 годов выпуска), 745i/750i (2002−2008 годов выпуска) и X5 (2000−2006 годов выпуска).