Ford отзывает более полумиллиона авто в США из-за дефекта центральной консоли Сегодня 23:47 — Технологии&Авто

Отзыв касается автомобилей Ford Expedition 2018-2024 годов выпуска

Компания Ford отзывает 548 463 автомобиля в США из-за проблемы с центральной консолью, сообщила в четверг Национальная администрация безопасности дорожного движения США.

Об этом сообщает Reuters.

В чем проблема

Проблема связана с хромированным покрытием консоли, которое может со временем пузыриться и отслаиваться, что может привести к образованию острых краев. Пассажиры, контактирующие с этими краями, подвергаются повышенному риску травмирования, отметила регуляторная служба.

Отзыв, касающийся некоторых автомобилей Ford Expedition 2018−2024 годов выпуска, мог быть вызван хромированной обработкой центральной консоли, которую производитель изготовил с использованием параметров, не соответствующих спецификациям Ford, отметила NHTSA.

Для устранения проблемы дилеры проверят и при необходимости заменят центральные консоли бесплатно, сообщает регуляторный орган.

Напомним, ранее Finance.ua рассказывал , что Ford к 2029 году запустит в Европе семь новых моделей. Так она стремится нарастить слабые продажи легковых автомобилей, противостоять жесткой конкуренции со стороны китайских соперников и сохранить преимущество на европейском рынке коммерческих автомобилей.

Економічна Правда По материалам:

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