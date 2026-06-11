Ford отзывает более полумиллиона авто в США из-за дефекта центральной консоли

Проблема связана с хромированным покрытием консоли, которое может со временем пузыриться и отслаиваться, что может привести к образованию острых краев. Пассажиры, контактирующие с этими краями, подвергаются повышенному риску травмирования, отметила регуляторная служба.
Отзыв, касающийся некоторых автомобилей Ford Expedition 2018−2024 годов выпуска, мог быть вызван хромированной обработкой центральной консоли, которую производитель изготовил с использованием параметров, не соответствующих спецификациям Ford, отметила NHTSA.
Для устранения проблемы дилеры проверят и при необходимости заменят центральные консоли бесплатно, сообщает регуляторный орган.
Напомним, ранее Finance.ua рассказывал, что Ford к 2029 году запустит в Европе семь новых моделей. Так она стремится нарастить слабые продажи легковых автомобилей, противостоять жесткой конкуренции со стороны китайских соперников и сохранить преимущество на европейском рынке коммерческих автомобилей.