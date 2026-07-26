Названы самые выносливые семейные универсалы после 100 тыс. км пробега (фото) Сегодня 22:12 — Технологии&Авто

Audi A4 Avant

Современный практичный универсал покупают для дальних поездок или ежедневной суровой эксплуатации, поэтому высокая надежность узлов является ключевым требованием. Издание Auto Bild провело тесты более 20 моделей начиная с 2014 года на дистанции 100 000 км, чтобы определить самые выносливые варианты.

Лидеры испытаний

Первое место в рейтинге надежности разделили германские модели Audi A4 Avant и Audi A6 Avant. Обе машины получили самую высокую оценку с минимальным количеством замечаний.

Модель A4 преодолела испытательный марафон вообще без всякой поломки, а у A6 за все время зафиксировали лишь мелкий сбой датчика парковки.

Audi A4 Avant

Ничем не уступил и баварский универсал BMW 320d Touring, получивший отличную оценку и занявший вторую строчку.

Автомобиль уверенно проехал всю дистанцию ​​без технических проблем, продемонстрировав лишь незначительные мелочи во время итоговой разборки кузова.

BMW 320d Touring

Надежные альтернативы

На больших позициях финишировали Ford Focus Turnier с мотором 2.0 EcoBlue и Hyundai i30 Kombi.

Американская модель показала образцовую выносливость салона и механики, где во время финального обзора обнаружили лишь незначительный отток смазки на сальнике.

Ford Focus Turnier

Корейский вариант потерял баллы только из-за отсутствия обновления навигации и незафиксированной фары на сервисе, хотя техническая часть отработала безупречно.

Hyundai i30 Kombi

Отличные результаты с высокими оценками также показали Volkswagen Passat Variant, Volvo V90 Cross Country, Skoda Octavia Combi и Mercedes-Benz C-Class.

В то же время некоторые популярные авто, такие как Ford Mondeo Turnier и Renault Clio Grandtour, оказались в конце списка из-за частых мелких поломок во время длительных поездок.

Рейтинг надежности универсалов

Audi A4 Avant (B9) — 2 штрафных балла (оценка 1) Audi A6 Avant sport 40 TDI S tronic (C8) — 2 штрафных балла (оценка 1) BMW 320d Touring (G21) — 3 штрафных балла (оценка 1) Ford Focus Turnier 2.0 EcoBlue (4-е поколение) — 5 штрафных баллов (оценка 1-) Hyundai i30 Kombi 1.6 CRDI (GD) — 5 штрафных баллов (оценка 1-) Audi A6 Avant 2.0 TDI (C7) — 6 штрафных баллов (оценка 1-) Audi RS 4 Avant (B9) — 8 штрафных баллов (оценка 1-) Mercedes C 250 d 4Matic T (S 205) — 8 штрафных баллов (оценка 1-) VW Passat Variant 1.8 TSI (B8) — 8 штрафных баллов (оценка 1-) Volvo V90 Cross Country — 8 штрафных баллов (оценка 1-) Skoda Octavia III Combi 2.0 TDI — 9 штрафных баллов (оценка 2+) Mercedes E 350 CDI T (S 212) — 12 штрафных баллов (оценка 2+) Mazda6 Kombi Skyactiv-D 175 AWD (3-е поколение) — 12 штрафных баллов (оценка 2+) Kia ProCeed GT 1.6 T-GDI — 14 штрафных баллов (оценка 2) Mercedes E 220 d T-Modell (S 213) — 15 штрафных баллов (оценка 2) Volvo V60 D2 DRIVE (1-ое поколение) — 15 штрафных баллов (оценка 2) Hyundai i40 Kombi blue 1.7 CRDI — 17 штрафных баллов (оценка 2-) Skoda Fabia III Combi 1.2 TSI — 24 штрафных балла (оценка 3+) BMW 540i xDrive Touring (G31) — 25 штрафных баллов (оценка 3) Ford Mondeo Turnier 1.5 EcoBoost (5-е поколение) — 27 штрафных баллов (оценка 3) Renault Clio IV Grandtour TCe 90 Luxe — 29 штрафных баллов (оценка 3-)

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