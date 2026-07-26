Почему летом нужно чаще проверять давление в шинах Сегодня 05:15 — Технологии&Авто

Правильное давление в шинах авто в жару, Фото: magnific

Жаркие летние дни создают повышенную нагрузку на автомобильные шины. Именно колеса обеспечивают непосредственный контакт с дорожным покрытием и отвечают за безопасность движения. Скачки температуры вызывают колебания давления внутри резины, поэтому следует понимать физику этого процесса и избегать распространенных ошибок.

Об этом пишет Moto.

Воздействие жары

Воздух внутри закрытого объема покрышки расширяется под воздействием высокой температуры окружающей среды. Изменение температуры воздуха на каждые 10 °C способно повысить внутреннее давление примерно на 0,1 бар.

Кроме того, шины дополнительно нагреваются при движении от горячего асфальта и постоянной деформации каучука.

Поэтому измерять показатели нужно исключительно после длительной остановки авто. Спускать воздух с разогретых после поездки колес строго запрещено.

Полученные сразу после остановки результаты будут существенно завышены, что приведет к опасному падению давления после охлаждения резины.

Поиск параметров

Нормы давления в колесах одинаковы для любого времени года и не зависят от сезона. Для большинства легковушек оптимальное значение составляет от 2,2 до 2,5 бар, однако всегда следует ориентироваться на четкие указания завода.

Рекомендуемые цифры указаны на наклейке в дверном проеме водителя или на внутренней стороне крышки бензобака или в инструкции.

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Маркировка на самой боковине покрышки указывает лишь граничное значение давления, которое способна выдержать ее конструкция. Ориентироваться на крайний показатель для ежедневных поездок нельзя.

Последствия отклонений

Низкое давление увеличивает сопротивление качению, из-за чего машина тратит больше горючего и хуже слушается руля на поворотах.

Недостаточно накачанная шина мгновенно перегревается, а ее боковые части изнашиваются в разы быстрее. Это существенно сокращает срок службы колеса и повышает риск внезапного пробития.

Чрезмерное давление тоже вредит, так как уменьшает пятно контакта протектора с дорогой и делает подвеску жестче. В этом случае ускоренно стирается именно центральная часть протектора, а машина становится чувствительной к мелким ямам.

Правила проверки

Специалисты советуют проверять давление минимум один раз в месяц и перед каждой дальней поездкой. Лучше всего делать это утром с помощью собственного манометра или компрессора на заправке.

Все колеса постепенно теряют воздух из-за естественного микроскопического просачивания сквозь структуру резины и клапан вентиля. Систематический контроль остается самым простым способом сохранить деньги и обеспечить безопасность на дороге.

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