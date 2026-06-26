Как ездить в жару: ТОП-5 вещей, которые нельзя оставлять в авто летом (инфографика) Сегодня 19:03 — Технологии&Авто

Как ездить в жару: ТОП-5 вещей, которые нельзя оставлять в авто летом (инфографика)

Лето — это хорошее время для путешествий и отпуска, но сюда добавляется и невыносимая жара в салоне авто. Чтобы избежать перегрева, потери сознания или поломки техники, нужно следовать советам экспертов.

Эксперты предупреждают: при температуре в салоне выше +27°C, скорость реакции человека снижается на 22%, что по сравнению с легким алкогольным опьянением.

Чтобы поездка не закончилась трагедией, водителям рекомендуют строго соблюдать питьевой режим, избегать затяжных торможений и убрать из салона опасные предметы, пишет autocentre.ua.

Мнение эксперта

Главная опасность летнего зноя — это обманная уверенность водителя в собственных силах. Обезвоживание наступает незаметно, вызывая сонливость и потерю концентрации.

Он рекомендует держать в салоне исключительно чистую воду комнатной температуры (сладкие газированные напитки только усиливают жажду).

Стиль езды

из-за разогретого асфальта и перегрева колодок тормозной путь автомобиля увеличивается в среднем на 15−20%. Тормозите плавно и заранее.

Топ-5 вещей, которые нельзя оставлять в авто летом

Создано с помощью ИИ

Ранее Finance.ua писал , что избежать перегрева, потери сознания или поломки техники, дадим несколько советов для тебя и твоего «железного коня».

Для авто:

Проверьте охладительную систему. Регулярно контролируйте уровень охлаждающей жидкости.

Состояние аккумулятора. Высокая температура может «убить» слабый аккумулятор — убедитесь, что с ним все ок.

Шины — под контролем. В жару давление в шинах растет. Проверьте его перед каждой поездкой.

Солнцезащитные шторки или тонировка. Они реально уменьшают нагрев салона.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.