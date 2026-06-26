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Как ездить в жару: ТОП-5 вещей, которые нельзя оставлять в авто летом (инфографика)

Технологии&Авто
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Как ездить в жару: ТОП-5 вещей, которые нельзя оставлять в авто летом (инфографика)
Как ездить в жару: ТОП-5 вещей, которые нельзя оставлять в авто летом (инфографика)
Лето — это хорошее время для путешествий и отпуска, но сюда добавляется и невыносимая жара в салоне авто. Чтобы избежать перегрева, потери сознания или поломки техники, нужно следовать советам экспертов.
Эксперты предупреждают: при температуре в салоне выше +27°C, скорость реакции человека снижается на 22%, что по сравнению с легким алкогольным опьянением.
Чтобы поездка не закончилась трагедией, водителям рекомендуют строго соблюдать питьевой режим, избегать затяжных торможений и убрать из салона опасные предметы, пишет autocentre.ua.

Мнение эксперта

Главная опасность летнего зноя — это обманная уверенность водителя в собственных силах. Обезвоживание наступает незаметно, вызывая сонливость и потерю концентрации.
Он рекомендует держать в салоне исключительно чистую воду комнатной температуры (сладкие газированные напитки только усиливают жажду).

Стиль езды

из-за разогретого асфальта и перегрева колодок тормозной путь автомобиля увеличивается в среднем на 15−20%. Тормозите плавно и заранее.

Топ-5 вещей, которые нельзя оставлять в авто летом

<i>Создано с помощью ИИ</i>
Создано с помощью ИИ
Ранее Finance.ua писал, что избежать перегрева, потери сознания или поломки техники, дадим несколько советов для тебя и твоего «железного коня».

Для авто:

Проверьте охладительную систему. Регулярно контролируйте уровень охлаждающей жидкости.
Состояние аккумулятора. Высокая температура может «убить» слабый аккумулятор — убедитесь, что с ним все ок.
Шины — под контролем. В жару давление в шинах растет. Проверьте его перед каждой поездкой.
Солнцезащитные шторки или тонировка. Они реально уменьшают нагрев салона.
Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Авто
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