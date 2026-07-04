ТОП-5 самых лучших бюджетных смартфонов 2026 года (фото) 04.07.2026, 00:08 — Технологии&Авто

Лучшие бюджетные смартфоны 2026 года

Сегодня не обязательно переплачивать больше 500 долларов, чтобы получить стильный и функциональный смартфон. Эксперты издания BGR выбрали пять наиболее сбалансированных бюджетных моделей.

iPhone 17e

Это самая доступная и сбалансированная модель в текущей линейке смартфонов Apple. Смартфон оснащен чипом Apple A19 (таким же, как в обычном iPhone 17), 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ в базовой конфигурации.

Несмотря на простую конфигурацию камер, устройство предлагает почти флагманскую мощность и полноценный функционал Apple Intelligence со всеми функциями искусственного интеллекта.

iPhone 17e

Galaxy A37 5G

Это не самый дешевый телефон Samsung на рынке (этот статус принадлежит Galaxy A17), но Galaxy A37 стоит внимания, если ваш бюджет составляет 400 долларов. Эксперты отмечают премиальный дизайн, поразительное время автономной работы и высокую производительность.

Также смартфон предлагает 50-мегапиксельную основную камеру с OIS и длительную программную поддержку до шести обновлений Android, что делает его одним из самых долговечных устройств в своем классе.

Galaxy A37 5G

Motorola Moto G 2025

В более доступной категории до $209 можно рассмотреть Moto G 2025. Гаджет получил 6,7-дюймовый IPS LCD-экран с разрешением 720×1604 пикселей, чип Dimensity 6300, работающий в паре с 4 ГБ оперативной памяти, 3 батарейки Вт и основная камера на 50 Мп.

Несмотря на скромные характеристики, эксперты отмечают, что Moto G 2025 обеспечивает достаточную производительность для повседневных задач. Он не выделяется по какому-либо конкретному параметру, однако предлагает отличный баланс характеристик за свою цену.

Motorola Moto G 2025

Google Pixel 9a

Также в список вошел Pixel 9a от Google, остающийся актуальным даже после выхода Pixel 10a. Телефон оснащен OLED-дисплеем частотой 120 Гц, чипом Tensor G4 и двойной камерой с передовыми алгоритмами искусственного интеллекта от Google. По мнению экспертов, это идеальный смартфон типа «наведи-сними».

Отдельным преимуществом остается фирменная чистая система Android и 7-летняя поддержка обновлений, что делает смартфон актуальным вплоть до 2032 года.

Google Pixel 9a

Galaxy A26 5G

Завершает подборку Galaxy A26 5G, ориентированный на бюджет до 300 долларов. Он получил качественный дисплей AMOLED с частотой 120 Гц и разрешением FHD+, процессор Exynos 1380, 8 ГБ оперативной памяти и аккумулятор на 5000 мАч.

В обзорах устройство хвалят за продолжительное время работы, современный дизайн и длительную поддержку обновлений. При этом отмечаются компромиссы в камере и производительности под нагрузкой, однако для бюджетного сегмента это не критические недостатки.

Galaxy A26 5G

УНІАН По материалам:

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