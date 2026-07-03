Самый дешевый кроссовер Skoda может выйти на европейский рынок (фото) Сегодня 06:06 — Технологии&Авто

Skoda Kylaq

Компактный кроссовер Skoda Kylaq, который в Индии стоит около 8 тысяч евро, может выйти на европейский рынок. В компании подтвердили, что такая возможность находится на рассмотрении.

Генеральный директор Skoda Клаус Зелмер подтвердил в комментарии британскому изданию Autocar, что компания рассматривает возможность продажи модели Kylaq в Европе.

По его словам, кроссовер необходимо адаптировать к европейским стандартам, однако даже после этого его цена, вероятно, останется ниже 20 тыс. евро. Сейчас в Индии, где производят модель, ее стартовая стоимость составляет около 8 тысяч евро (примерно 9 тысяч долларов).

Что известно о бюджетном кроссовере

Skoda Kylaq — это компактный городской кроссовер B-класса длиной около 4 метров. Автомобиль получил фирменный дизайн марки с большой радиаторной решеткой и двухуровневой передней оптикой.

Объем багажника составляет 446 литров. Уже в базовой комплектации модель оснащена цифровой приборной панелью и 10,1-дюймовым мультимедийным дисплеем. В более дорогих версиях доступны климат-контроль, круиз-контроль, камера заднего вида, а также электропривод и вентиляция передних сидений.

Под капотом установлен 1,0-литровый бензиновый турбодвигатель мощностью 115 л.с., работающий в паре с шестиступенчатой ​​механической или автоматической коробкой передач. Привод — только передний.

Фокус По материалам:

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