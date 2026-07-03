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Сотрудникам Alibaba запретили использовать Claude Code

Технологии&Авто
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Сотрудникам Alibaba запретили использовать Claude Code
Сотрудникам Alibaba запретили использовать Claude Code
Alibaba запретила сотрудникам компании использовать Claude Code от Anthropic.
Как сообщает Reuters со ссылкой на источники, инструмент для кодирования на базе искусственного интеллекта привлек внимание через функции, которые могут помочь идентифицировать связанных с Китаем пользователей.

Спор между США и Китаем

Этот запрет стал частью более широкого спора между американской и китайской компанией и двумя странами. Ранее Anthropic обвиняла Alibaba в незаконном доступе к моделям Claude, в частности, чтобы использовать их для тренировки собственных больших языковых моделей.
Несмотря на то, что Anthropic вводила ограничения на использование Claude Code для китайских пользователей и компаний, инструмент все равно приобрел большую популярность среди местных разработчиков, включая работников Alibaba.

Собственная платформа кодирования

Работниками Alibaba рекомендуют использовать свою платформу кодирования компании Qoder.
Запрет среди сотрудников Alibaba был введен через несколько дней после того, как разработчики заявили, что у Claude Code есть механизм, который проверяет среду пользователя и собирает разнообразную информацию, включая часовой пояс и прокси-сервер. Anthropic в свою очередь получает запросы с маркерами по этой информации.
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Один из работников Anthropic во вторник, 30 июня, написал в X, что эта функция была «экспериментом, запущенным в марте».
По его словам, ее разработали для предотвращения злоупотребления учетными записями неавторизованными реселлерами и защиты от дестилляции — когда одни большие языковые модели используются для обучения других.
По материалам:
mezha.media
ClaudeЧат ботКитайAnthropic
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