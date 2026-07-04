Механик назвал автомобильные бренды с самым дорогим ремонтом 04.07.2026, 01:14 — Технологии&Авто

Ремонт люксовых брендов дороже и тяжелее, Фото: magnific

Механик одного из автомагазинов работал с транспортными средствами практически всех крупных производителей. Крис Пайл на своем опыте определил, какие автомобили имеют подводные камни, когда дело доходит до ремонта.

Об этом пишет издание gobankingrates.

5 автомобильных брендов, которых следует избегать

Пайл подчеркивает, что автомобили, которые он определил лично для себя «плохими», на самом деле не такие с точки зрения производительности или роскоши.

Но с практической стороны Volkswagen, Mercedes Benz, Audi, Mini и Jaguar создают кучу проблем как владельцам, так и механикам.

С автомобилями этих марок просто труднее работать и сложнее услуги по ремонту вне дилерского центра, — объяснил он.

Причина 1: Запчасти и расходные материалы стоят дороже

Во время ремонтных работ или технического обслуживания владельцы авто узнают, что расходные материалы на их марки достаточно дорогие.

Даже обычные предметы технического обслуживания, такие как масляные фильтры и тормозные колодки, для машин премиум-класса стоят значительно дороже.

Причина 2: Ограниченные варианты послепродажного обслуживания

Когда дело доходит до запасных частей, для большинства марок автомобилей есть выбор. Скажем, им можно найти качественную альтернативу у других производителей. Но это не так, когда дело касается пяти брендов экстра-класса, ведь на рынке запчастей для них нет конкуренции.

Поэтому простой ремонт, который на Honda может стоить 200 долларов, для Mercedes превращается в 500 долларов или больше, поскольку у автовладельца нет иного выбора, как купить дорогостоящую заводскую запчасть.

Причина 3: Сложный доступ

В современных автомобилях основные детали располагают под капотом, но люксовые бренды используют это пространство до крайности, упаковывая компоненты как можно плотнее.

Поэтому простая, на первый взгляд, работа, становится дорогостоящим испытанием, поскольку мастерам приходится сначала выкручивать и снимать детали, чтобы получить доступ к части, требующей исправления. И в обратном направлении.

Причина 4: Ограниченные ресурсы

Пайл признался, что тратит ежемесячно по 450 долларов на пособия по ремонту автомобилей, охватывающих большинство марок, моделей и лет. Но даже эти ресурсы не соответствуют этим брендам класса люкс. Поэтому он дополнительно покупает еще и пособие на конкретную модель, а расходы в конечном счете переводятся на клиентов.

Причина 5: Диагностические инструменты

Современный ремонт автомобилей в значительной степени полагается на компьютеризированные диагностические инструменты, которые могут «общаться» с бортовыми системами автомобиля. С большинством автомобильных брендов эти инструменты отлично работают, но с роскошными автомобилями сканеры не действуют.

Поэтому когда стандартное диагностическое оборудование «мертвое», механики вынуждены использовать дорогостоящие инструменты, касающиеся конкретной марки, или вообще отправлять клиентов в дилерские центры.

Причина 6: Общий уровень сложности

Все эти факторы вместе создают транспортные средства, которые труднее диагностировать и отремонтировать. И скорое решение для Toyota становится сложным проектом для Audi.

Что это значит для покупателей автомобилей

Хотя бренды часто предлагают отличную производительность, комфорт и престиж, они имеют скрытые затраты, которые, по мнению специалиста, могут стать лишним финансовым бременем, когда требуется ремонт.

Поэтому Пайл рекомендует выбирать модели, детали которых можно найти в любом магазине, что в дальнейшем существенно упростит и удешевит техническое обслуживание или ремонт транспортного средства.

Фокус По материалам:

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