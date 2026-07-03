Meta планирует запустить облачный бизнес для продажи ИИ-мощностей
Предпосылки и финансовые ожидания
- позиция учредителя: генеральный директор Meta Марк Цукерберг ранее подтверждал инвесторам готовность компании запустить коммерческий API-сервис с оплатой фактического использования данных (токены). По его словам, внешние компании регулярно обращаются к Meta с предложениями выкупить часть компьютерных мощностей с наценкой;
- пример конкурентов: аналогичную стратегию аренды инфраструктуры сейчас активно развивает компания SpaceX Илона Маска после поглощения стартапа xAI. По оценкам Bloomberg Intelligence, сдача в аренду мощностей суперкомпьютера в Мемфисе для сторонних разработчиков (в частности, Anthropic) может принести xAI более $50 миллиардов дохода уже к 2028 году.;
- управление проектом: разработкой облачной платформы руководят глава инфраструктурного департамента Сантош Джанардхан, представитель подразделения Meta Superintelligence Labs Даниэль Гросс и президент Meta Дина Пауэлл Маккормик.
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