Meta планирует запустить облачный бизнес для продажи ИИ-мощностей Сегодня 03:45 — Технологии&Авто

Американская корпорация Meta Platforms Inc. разрабатывает стратегию создания собственного бизнеса в области облачной инфраструктуры. Компания планирует продавать доступ к вычислительным мощностям для искусственного интеллекта и своих мобильных моделей.

Об этом сообщает Bloomberg.

По информации источников, в рамках внутренней инициативы Meta Compute компания рассматривает возможность запуска двух основных направлений. Первый — это продажа доступа к разнообразным ИИ-моделям, которые будут работать на базе инфраструктуры Meta. Второе направление предполагает предоставление клиентам «сырой» вычислительной емкости, что позволит конкурировать со специализированными облачными провайдерами.

Предпосылки и финансовые ожидания

Meta уже инвестировала сотни миллиардов долларов в развитие масштабных дата-центров и закупку дорогих ИИ-чипов. Организация собственного облачного провайдера рассматривается как эффективный инструмент для возврата этих вложений благодаря монетизации избыточных ресурсов.

Развитие этого бизнес-направления сопровождается следующими факторами:

позиция учредителя: генеральный директор Meta Марк Цукерберг ранее подтверждал инвесторам готовность компании запустить коммерческий API-сервис с оплатой фактического использования данных (токены). По его словам, внешние компании регулярно обращаются к Meta с предложениями выкупить часть компьютерных мощностей с наценкой;

пример конкурентов: аналогичную стратегию аренды инфраструктуры сейчас активно развивает компания SpaceX Илона Маска после поглощения стартапа xAI. По оценкам Bloomberg Intelligence, сдача в аренду мощностей суперкомпьютера в Мемфисе для сторонних разработчиков (в частности, Anthropic) может принести xAI более $50 миллиардов дохода уже к 2028 году.;

управление проектом: разработкой облачной платформы руководят глава инфраструктурного департамента Сантош Джанардхан, представитель подразделения Meta Superintelligence Labs Даниэль Гросс и президент Meta Дина Пауэлл Маккормик.

Несмотря на масштабные планы, проект Meta Compute находится на стадии разработки, поэтому окончательная коммерческая стратегия компании и формат предоставления услуг еще могут измениться.

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