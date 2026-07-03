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iPhone 18 Pro Max может получить самый большой аккумулятор в истории линейки

Технологии&Авто
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Инсайдеры раскрыли характеристики iPhone 18 Pro
Инсайдеры раскрыли характеристики iPhone 18 Pro, www.notebookcheck.net
Apple может значительно обновить линейку iPhone 18 Pro. Если подтверждается информация инсайдеров, смартфоны получат самые большие аккумуляторы в серии, улучшенные дисплеи и новые возможности камер.

Что известно

По информации инсайдеров, версия iPhone 18 Pro Max с eSIM получит аккумулятор емкостью 5425 мА·ч. Для модели с физической SIM-картой прогнозируют батарею на 5235 мА·ч.
Подобная разница была и в предыдущем поколении: iPhone 17 Pro Max с eSIM имел аккумулятор на 5088 мА·ч, тогда как версия с физической SIM — 4823 мА·ч.
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Также сообщается, что Apple планирует изменить конструкцию передней панели. В Dynamic Island могут остаться только передняя камера и система Face ID, а инфракрасный датчик перенесут в сторону или даже разместят под экраном. Это позволит сделать вырез более компактным.

Новые камеры, дисплей и модем

По предварительным данным, iPhone 18 Pro и Pro Max получат тройную камеру с тремя 48-мегапиксельными модулями: основным с переменной диафрагмой, сверхширокоугольным с улучшенной оптической стабилизацией и перископическим телеобъективом.
Смартфоны могут оснастить дисплеями Samsung M16 LTPO+ OLED с поддержкой адаптивной частоты обновления от 1 до 120 Гц и повышенной энергоэффективностью.
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Кроме того, для европейского рынка прогнозируется новый модем Apple C2 с поддержкой 5G mmWave и расширенными возможностями спутниковой связи. В то же время, модели для США, по данным утечки от индийского поставщика Apple Tata Electronics, могут получить модемы Qualcomm.
Инсайдеры также сообщают об использовании новых детекторов Sony IMX905. Увеличенный модуль основной камеры может быть связан как с большим сенсором, так и с использованием переменной диафрагмы.
По материалам:
ITC.ua
iPhoneApple
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