Apple уже разрабатывает второе поколение iPhone Ultra, хотя первое еще не вышло
Каким будет первый складной iPhone Ultra
- Рекордно тонкий: в разложенном виде толщина корпуса составит всего 4,5 мм (самый тонкий показатель на рынке), а в сложенном — около 9,5 мм.
- Материалы и дизайн: крепкая рама из титана и алюминия. Кнопки регулировки громкости перенесут на верхнюю грань. На старте продаж устройство может быть доступно только в белом.
- Дисплеи без складок: внутренний гибкий OLED-экран получит диагональ 7,8 дюйма. Благодаря шарниру из жидкого металла и гибкому полимеру, складка на месте изгиба будет почти невидимой. Внешний дисплей будет иметь диагональ 5,5 дюйма с вырезом Dynamic Island.
- Мощное железо: процессор A20 Pro (изготовлен по передовому 2-нанометровому техпроцессу TSMC), 12 ГБ оперативной памяти LPDDR5 и фирменный модем Apple C2.
- Камеры и биометрия: из-за сверхтонкого корпуса Apple откажется от Face ID — сканер Touch ID встроят в кнопку питания. Основная камера получит всего два модуля по 48 Мп (широугольный и сверхшироугольный), поскольку для телеобъектива просто не хватило места.
- Особенности софта: в развернутом состоянии интерфейс iOS полностью адаптируется под пропорции iPad mini. Пользователи могут запускать два приложения одновременно (split screen) и пользоваться боковой панелью быстрого доступа.
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