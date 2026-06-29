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Apple уже разрабатывает второе поколение iPhone Ultra, хотя первое еще не вышло

Технологии&Авто
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Первый гибкий iPhone Ultra получит рекордно тонкий корпус / Фото Gizmochina
Первый гибкий iPhone Ultra получит рекордно тонкий корпус / Фото Gizmochina
Хотя Apple еще не выпустила свой первый складной смартфон, в сети уже появились детали о его преемнике — iPhone Ultra 2. В то же время судьба ультратонкой линейки iPhone Air висит на волоске из-за низких продаж первого поколения.

Каким будет первый складной iPhone Ultra

Как пишет издание Gizmochina, гибкий iPhone Ultra должен дебютировать в конце 2026 года вместе с линейкой iPhone 18 Pro. Благодаря утечкам мы уже знаем ключевые характеристики будущего суперфлагмана.
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Какие характеристики ожидаются в iPhone Ultra:
  • Рекордно тонкий: в разложенном виде толщина корпуса составит всего 4,5 мм (самый тонкий показатель на рынке), а в сложенном — около 9,5 мм.
  • Материалы и дизайн: крепкая рама из титана и алюминия. Кнопки регулировки громкости перенесут на верхнюю грань. На старте продаж устройство может быть доступно только в белом.
  • Дисплеи без складок: внутренний гибкий OLED-экран получит диагональ 7,8 дюйма. Благодаря шарниру из жидкого металла и гибкому полимеру, складка на месте изгиба будет почти невидимой. Внешний дисплей будет иметь диагональ 5,5 дюйма с вырезом Dynamic Island.
  • Мощное железо: процессор A20 Pro (изготовлен по передовому 2-нанометровому техпроцессу TSMC), 12 ГБ оперативной памяти LPDDR5 и фирменный модем Apple C2.
  • Камеры и биометрия: из-за сверхтонкого корпуса Apple откажется от Face ID — сканер Touch ID встроят в кнопку питания. Основная камера получит всего два модуля по 48 Мп (широугольный и сверхшироугольный), поскольку для телеобъектива просто не хватило места.
  • Особенности софта: в развернутом состоянии интерфейс iOS полностью адаптируется под пропорции iPad mini. Пользователи могут запускать два приложения одновременно (split screen) и пользоваться боковой панелью быстрого доступа.
Ожидается, что цена базовой версии iPhone Ultra на 256 ГБ составит от 1999 до 2300 долларов.

Что уже известно об iPhone Ultra 2

Хотя первая модель еще не вышла, Apple уже внутренне подтвердила разработку второго поколения. Главным отличием iPhone Ultra 2 станет более широкий складывающийся экран. В то же время, сама технология гибкой матрицы останется неизменной — компания планирует использовать те же решения, что и в первой версии.

Кризис линейки iPhone Air: почему проект под угрозой

Если в сегменте гибких устройств царит оптимизм, то эксперимент Apple с ультратонкими смартфонами терпит крах. Первый iPhone Air продемонстрировал крайне низкие продажи — менее 700 тысяч активаций. Поэтому производство модели якобы полностью остановили, а заказы у поставщиков компонентов сократили на 80%.
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Несмотря на неудачу, Apple попытается исправить ситуацию. В первом квартале 2027 года компания планирует выпустить iPhone Air 2, который получит больший экран и вторую камеру на задней панели.
Будущее всей линейки ультратонких устройств полностью зависит от успеха второй модели. Разработку iPhone Air 3 еще не начинали. Если iPhone Air 2 не покажет хорошие продажи, Apple может навсегда закрыть это направление.
По материалам:
Телеканал 24
AppleiPhone
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