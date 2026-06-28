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Складной iPhone может потерять почти $1300 стоимости за первый год

Технологии&Авто
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Складной iPhone Ultra
Складной iPhone Ultra
Исследование компании SellCell показало, что будущий складной iPhone Ultra, ожидаемый осенью 2026 года по цене около $2000, может потерять до $1292 своей стоимости в течение первых 12 месяцев после выхода на рынок.
Об этом пишет MacRumors.
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Такой прогноз базируется на средних показателях падения цен складных смартфонов, которые при перепродаже за год дешевеют на 64,6%. Это означает, что через год после релиза стоимость iPhone Ultra на вторичном рынке может составить около $708.
В отчете SellCell отмечается, что складные модели сохраняют лишь 35,4% своей стартовой цены через год, в то время как классические смартфоны удерживают 44,7%.
В денежном измерении владельцы складных телефонов теряют около $997,69 через год, что на $392,37 больше, чем пользователи стандартных моделей.
Аналитики напоминают, что Apple традиционно демонстрирует лучшие показатели удержания стоимости на вторичном рынке по сравнению с конкурентами.
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К примеру, серия iPhone 16 сохранила 51,5% своей цены после года, что является самым высоким результатом среди крупных производителей. Для сравнения, смартфоны OnePlus удержали 46,8%, Google — 40,8%, Samsung — 39,5%, а Motorola — лишь 24,5%.
Если сложный iPhone повторит тенденцию iPhone 16, его цена через год может составить около $1030. Это означает, что он потеряет в цене более $300 меньше, чем в среднем другие складные устройства.
Однако даже при таком сценарии владельцы этой модели испытывают снижение стоимости примерно на $1000 в течение первого года.
По материалам:
mezha.media
СмартфоныiPhoneApple
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