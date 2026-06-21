Apple готовит iPhone Air второго поколения — инсайдер Сегодня 22:02 — Технологии&Авто

iPhone Air

Apple, вероятно, работает над вторым поколением iPhone Air — ультратонкого смартфона, который компания представила прошлой осенью. По информации журналиста Bloomberg Марка Гурмана, запуск новой версии может быть весной 2027 года.

Что изменится в новом смартфоне

Ожидается, что iPhone Air 2 сохранит концепцию тонкого и легкого корпуса, но получит несколько важных улучшений.

Среди возможных изменений называют появление второй основной камеры, увеличенное время автономной работы и использование нового процессора A20 Pro.

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Apple традиционно не раскрывает продажи отдельных моделей iPhone, поэтому точные результаты iPhone Air неизвестны. В то же время, аналитики и обозреватели предполагают, что смартфон не стал массовым хитом среди покупателей. Многие воспринимали его как своеобразный эксперимент Apple и подготовительный этап перед появлением будущего сложного iPhone.

Однако возможный выпуск второго поколения свидетельствует, что Apple может видеть больший потенциал в этом формфакторе. Компания может попытаться сделать ультратонкие смартфоны отдельным направлением своей линейки, а не просто разовым экспериментом.

Одним из главных недостатков первого iPhone Air была единственная задняя камера — компромисс, связанный с очень тонким корпусом. Добавление еще одного сенсора и улучшение батареи могут сделать устройство более привлекательным для более широкой аудитории.

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Также возможный весенний релиз iPhone Air 2 показывает, что Apple постепенно меняет свою стратегию запуска смартфонов.

Ранее все новые iPhone компания представила осенью, но теперь может оставлять этот период для флагманских моделей, а весной выпускать другие форматы — например, бюджетные или экспериментальные устройства.

После прекращения развития компактных моделей iPhone mini и iPhone SE Apple похоже ищет новый способ предложить пользователям более компактный и легкий смартфон.

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