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Apple готовит iPhone Air второго поколения — инсайдер

Технологии&Авто
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iPhone Air
iPhone Air
Apple, вероятно, работает над вторым поколением iPhone Air — ультратонкого смартфона, который компания представила прошлой осенью. По информации журналиста Bloomberg Марка Гурмана, запуск новой версии может быть весной 2027 года.

Что изменится в новом смартфоне

Ожидается, что iPhone Air 2 сохранит концепцию тонкого и легкого корпуса, но получит несколько важных улучшений.
Среди возможных изменений называют появление второй основной камеры, увеличенное время автономной работы и использование нового процессора A20 Pro.
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Apple традиционно не раскрывает продажи отдельных моделей iPhone, поэтому точные результаты iPhone Air неизвестны. В то же время, аналитики и обозреватели предполагают, что смартфон не стал массовым хитом среди покупателей. Многие воспринимали его как своеобразный эксперимент Apple и подготовительный этап перед появлением будущего сложного iPhone.
Однако возможный выпуск второго поколения свидетельствует, что Apple может видеть больший потенциал в этом формфакторе. Компания может попытаться сделать ультратонкие смартфоны отдельным направлением своей линейки, а не просто разовым экспериментом.
Одним из главных недостатков первого iPhone Air была единственная задняя камера — компромисс, связанный с очень тонким корпусом. Добавление еще одного сенсора и улучшение батареи могут сделать устройство более привлекательным для более широкой аудитории.
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Также возможный весенний релиз iPhone Air 2 показывает, что Apple постепенно меняет свою стратегию запуска смартфонов.
Ранее все новые iPhone компания представила осенью, но теперь может оставлять этот период для флагманских моделей, а весной выпускать другие форматы — например, бюджетные или экспериментальные устройства.
После прекращения развития компактных моделей iPhone mini и iPhone SE Apple похоже ищет новый способ предложить пользователям более компактный и легкий смартфон.
По материалам:
mezha.media
AppleСмартфоны
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