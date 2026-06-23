Эти авто почти не ломаются: названы самые надежные марки 2026 года Сегодня 04:52 — Технологии&Авто

Lexus

Новое исследование показало, какие автомобильные бренды оказались надежными после трех лет эксплуатации. Лидером рейтинга уже четвертый год подряд стал Lexus, в то время как некоторые популярные марки оказались среди аутсайдеров из-за большого количества технических неисправностей.

Кто возглавил рейтинг надежности

По данным исследования JD Power, самым надежным автомобильным брендом в 2026 году признан Lexus. Марка получила показатель 151 проблема на 100 автомобилей.

Рейтинг учитывает количество неисправностей, о которых сообщили первые владельцы машин после трех лет использования.

В тройку лидеров также вошли:

Buick — 160 проблем на 100 автомобилей;

MINI — 168 проблем на 100 автомобилей.

Японские производители еще раз подтвердили свою репутацию одних из самых надежных на рынке. Лучшие средний результат также показали Subaru, Toyota, Nissan, Honda и Mazda.

Среди премиальных брендов высокие позиции заняли Cadillac, Porsche и BMW.

В нижней части рейтинга оказались Volkswagen, Volvo и Land Rover. Худший результат зафиксировали у Volkswagen — 301 проблема на 100 автомобилей, что почти вдвое больше, чем у Lexus.

Исследование также показало, что средний показатель по рынку достиг 204 проблем на 100 машин. Это самый плохой результат за все время проведения исследования.

Чаще владельцы жалуются на мультимедийные системы. Уже третий год больше всего нареканий вызывают Android Auto и Apple CarPlay.

Отдельно аналитики оценили надежность разных типов силовых установок. Больше всего проблем обнаружили у плагин-гибридов — 281 неисправность на 100 автомобилей. Единственной категорией, улучшившей свои показатели, стали бензиновые авто — их средний результат составил 198 проблем на 100 машин.

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