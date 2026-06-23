Эти авто почти не ломаются: названы самые надежные марки 2026 года

Новое исследование показало, какие автомобильные бренды оказались надежными после трех лет эксплуатации. Лидером рейтинга уже четвертый год подряд стал Lexus, в то время как некоторые популярные марки оказались среди аутсайдеров из-за большого количества технических неисправностей.
Кто возглавил рейтинг надежности
По данным исследования JD Power, самым надежным автомобильным брендом в 2026 году признан Lexus. Марка получила показатель 151 проблема на 100 автомобилей.
Рейтинг учитывает количество неисправностей, о которых сообщили первые владельцы машин после трех лет использования.
В тройку лидеров также вошли:
Buick — 160 проблем на 100 автомобилей;
MINI — 168 проблем на 100 автомобилей.
Японские производители еще раз подтвердили свою репутацию одних из самых надежных на рынке. Лучшие средний результат также показали Subaru, Toyota, Nissan, Honda и Mazda.
Чаще владельцы жалуются на мультимедийные системы. Уже третий год больше всего нареканий вызывают Android Auto и Apple CarPlay.
Отдельно аналитики оценили надежность разных типов силовых установок. Больше всего проблем обнаружили у плагин-гибридов — 281 неисправность на 100 автомобилей. Единственной категорией, улучшившей свои показатели, стали бензиновые авто — их средний результат составил 198 проблем на 100 машин.