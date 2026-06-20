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Названы самые надежные авто премиум-класса (фото)

Технологии&Авто
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Lexus LC признали самым надежным премиальным авто
Lexus LC признали самым надежным премиальным авто, Фото: Lexus
Определены самые надежные премиальные модели авто на рынке. Они выносливы и недороги в содержании. При выборе лучших эксперты обращали внимание на рейтинги надежности авто, а также стоимость обслуживания и запчастей. В рейтинг попали легковые седаны и купе.
Самые надежные премиальные авто назвал сайт Top Speed.
Примечательно, что сразу 7 авто в топ-10 — японские модели.
Среди них — по три представителя концернов Toyota и Honda, а самыми надежными стали два Lexus — купе LC и седан ES.
Lexus ES
Lexus ES, Фото: Lexus
Третье место — у Genesis G90 от Hyundai.
Genesis G90
Genesis G90, Фото: Genesis

Самые надежные автомобили премиум-сегмента по версии Top speed:

  1. Lexus LC (с 2018).
  2. Lexus ES (2019−2025 гг.).
  3. Genesis G90 (с 2023 г.).
  4. Genesis G80 (с 2021 г.).
  5. Lexus LS (с 2018).
  6. Acura RLX/Honda Legend (2014−2020 гг.).
  7. Acura TLX (2021−2025 гг.).
  8. Infiniti Q50 (2014−2024 гг.).
  9. Acura ILX (2019−2022 гг.).
  10. Buick Regal (2018−2020 гг.).
По материалам:
Фокус
Авто
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