Названы самые надежные авто премиум-класса (фото)
Определены самые надежные премиальные модели авто на рынке. Они выносливы и недороги в содержании. При выборе лучших эксперты обращали внимание на рейтинги надежности авто, а также стоимость обслуживания и запчастей. В рейтинг попали легковые седаны и купе.
Самые надежные премиальные авто назвал сайт Top Speed.
Примечательно, что сразу 7 авто в топ-10 — японские модели.
Среди них — по три представителя концернов Toyota и Honda, а самыми надежными стали два Lexus — купе LC и седан ES.
Третье место — у Genesis G90 от Hyundai.
Самые надежные автомобили премиум-сегмента по версии Top speed:
- Lexus LC (с 2018).
- Lexus ES (2019−2025 гг.).
- Genesis G90 (с 2023 г.).
- Genesis G80 (с 2021 г.).
- Lexus LS (с 2018).
- Acura RLX/Honda Legend (2014−2020 гг.).
- Acura TLX (2021−2025 гг.).
- Infiniti Q50 (2014−2024 гг.).
- Acura ILX (2019−2022 гг.).
- Buick Regal (2018−2020 гг.).
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