Названы самые надежные авто премиум-класса (фото) Сегодня 04:13 — Технологии&Авто

Lexus LC признали самым надежным премиальным авто, Фото: Lexus

Определены самые надежные премиальные модели авто на рынке. Они выносливы и недороги в содержании. При выборе лучших эксперты обращали внимание на рейтинги надежности авто, а также стоимость обслуживания и запчастей. В рейтинг попали легковые седаны и купе.

Самые надежные премиальные авто назвал сайт Top Speed.

Примечательно, что сразу 7 авто в топ-10 — японские модели.

Среди них — по три представителя концернов Toyota и Honda, а самыми надежными стали два Lexus — купе LC и седан ES.

Lexus ES, Фото: Lexus

Третье место — у Genesis G90 от Hyundai.

Genesis G90, Фото: Genesis

Самые надежные автомобили премиум-сегмента по версии Top speed:

Lexus LC (с 2018). Lexus ES (2019−2025 гг.). Genesis G90 (с 2023 г.). Genesis G80 (с 2021 г.). Lexus LS (с 2018). Acura RLX/Honda Legend (2014−2020 гг.). Acura TLX (2021−2025 гг.). Infiniti Q50 (2014−2024 гг.). Acura ILX (2019−2022 гг.). Buick Regal (2018−2020 гг.).

Фокус По материалам:

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