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Владельцы элитных автомобилей за 5 мес. увеличили уплату транспортного налога почти наполовину — ГНС

Технологии&Авто
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Владельцы элитных автомобилей за 5 мес. увеличили уплату транспортного налога почти наполовину — ГНС
Владельцы элитных автомобилей за 5 мес. увеличили уплату транспортного налога почти наполовину — ГНС
Объем транспортного налога, уплачиваемый владельцами элитных автомобилей, за январь-май 2026 года вырос на 47,1% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года и достиг 140,2 млн грн, сообщает Государственная налоговая служба Украины (ГНС).
«В общей сложности за январь-май этого года налог уплатили 8978 автовладельцев. Поскольку эти средства полностью остаются в распоряжении местных общин, такой прирост означает дополнительные ресурсы для финансирования локальных потребностей и инфраструктуры», — говорится в публикации на сайте ведомства.
В региональном разрезе по объему поступления транспортного налога в местные бюджеты лидером является Киев (40,6 млн грн). Также значительные объемы поступили в Днепропетровской (14,3 млн. грн.), Киевской (10,8 млн. грн.) и Львовской (10,7 млн. грн.) областях.
В ГНС напомнили, что перечень легковых автомобилей, подлежащих обложению транспортным налогом в 2026 году, обнародован на официальном сайте Министерства экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины. Среди них — автомобили, возраст которых не более пяти лет, а среднерыночная стоимость превышает установленный государством порог (в 2026 году — более 3,2 млн грн).
Транспортный налог обязан платить исключительно юридический владелец авто (тот, на кого он зарегистрирован), а не тот, кто им фактически пользуется (арендаторы и пользователи по доверенности).
Ставка налога фиксированная — 25 тыс. грн в год на каждый автомобиль.
По материалам:
Finance.ua
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