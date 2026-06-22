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В США стартап разрабатывает электрический грузовик без водителя (фото)

Технологии&Авто
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В США стартап разрабатывает электрический грузовик без водителя (фото)
В США стартап разрабатывает электрический грузовик без водителя (фото)
Стартап из Сан-Франциско, Humble Robotics, привлек $24 млн инвестиций для разработки электрического автономного грузовика, который должен уменьшить расходы на перевозку и сократить выбросы CO₂.
Компания хочет переосмыслить классические дальнобойные фуры, сделав их бескабинными — без руля, педалей и водительского места, полностью полагаясь на искусственный интеллект и сенсоры, пишет LA Times.
Проект возник на фоне конфигураций в регулировании Калифорнии. Местный DMV недавно снял запрет на тестирование тяжелых автономных грузовиков на дорогах общего использования, что фактически открывает рынок для новых игроков. В то же время, тестирование остается строго контролируемым: машины должны сначала ездить с водителем и проходить сотни тысяч километров испытаний.
В США стартап разрабатывает электрический грузовик без водителя (фото)
Humble Robotics планирует использовать свой грузовик, Humble Hauler, для коротких маршрутов, в частности, в портовой логистике в районах Лос-Анджелеса и Лонг-Бич. Это связано с тем, что электрические грузовики пока имеют ограниченный запас хода — около 320 км, поэтому дальние перевозки остаются сложными для масштабирования.
Технологически компания использует камеры, радары и лидеры, но делает ставку именно на камеры как основной инструмент видения, а другие сенсоры — как резервные. По словам основателя компании Эяля Коэна, система искусственного интеллекта должна принимать решения в реальном времени и адаптироваться к любым дорожным ситуациям.
Впрочем, технология вызывает заметное сопротивление. Профсоюзы, в частности, Teamsters, заявляют, что появление полностью беспилотных фур может привести к сокращению сотен тысяч рабочих мест водителей, ведь автономные системы способны заменить как дальние, так и локальные перевозки. Отдельную обеспокоенность вызывает полное отсутствие кабины: в случае сбоя нет человека, который мог бы оперативно взять управление, что, по мнению критиков, повышает риски на дорогах.
По материалам:
Економічна Правда
Авто
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