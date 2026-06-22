Следующий CEO Apple готовит изменения в дизайн-команде компании — Bloomberg Сегодня 22:15 — Технологии&Авто

Новый генеральный директор Apple Джон Тернус. Фотограф: Адам Грей/Bloomberg

Будущий генеральный директор Apple Джон Тернус уже начал активнее работать с дизайн-командой компании и готовит изменения в ее структуре накануне вступления в должность в сентябре.

Об этом сообщает журналист Bloomberg Марк Гурман.

Тернус взял под свой контроль дизайнерское подразделение еще в прошлом году. Ожидается, что после назначения он проведет его реорганизацию и попытается вернуть дизайнерам влияние, которое команда постепенно потеряла за последнее десятилетие.

Как изменилось дизайнерское подразделение Apple

Проблемы начались после того, как Джонни Айв отошел от управления командой в 2015 году, а в 2019 окончательно покинул Apple. После его ухода дизайнеры потеряли прямое представительство среди руководства компании, а само подразделение перешло под управление операционного директора Джеффа Уильямса.

За последующие годы компанию покинула значительная часть дизайнеров эры Айва. Многие присоединились к его студии LoveFrom, работавшей над дизайном первого электрокара Ferrari. Кто-то основал собственные компании или завершил карьеру. Одной из самых заметных потерь стал руководитель направления дизайна интерфейсов Алан Дай, в прошлом году перешедший в Meta.

Влияние на продукты компании

По мнению Гурмана, последствия этих изменений заметны и в самих продуктах Apple. Apple Watch, AirPods и компьютеры Mac уже много лет сохраняют практически неизменный дизайн, тогда как во времена Стива Джобса и Джонни Айва подобные циклы были гораздо короче.

Сам Тернус во время внутренней встречи с сотрудниками подчеркнул, что дизайн будет оставаться одним из ключевых направлений развития компании.

«Мы продолжим сосредотачиваться на дизайне, потому что дизайн является основой того, что мы делаем в Apple», — заявил он.

Apple готовит новые устройства

Возможная реорганизация происходит в преддверии масштабного обновления продуктовой линейки Apple.

В ближайшие годы компания планирует выпустить новые поколения складных iPhone, умные очки, AirPods с камерами и другие устройства.

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