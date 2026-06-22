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Bentley представила новую серию Bespoke от Mulliner

Технологии&Авто
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Bespoke от Mulliner
Bespoke от Mulliner
Bentley меняет подход к созданию своих самых эксклюзивных автомобилей. Если раньше клиенты подразделения Mulliner фактически сами формировали будущую машину, выбирая цвета, материалы и украшения из огромного перечня вариантов, то теперь компания делает ставку на готовые дизайнерские коллекции, вдохновленные миром высокой моды.
Новая программа получила название Bespoke Series by Mulliner. Ее концепция подразумевает выпуск ограниченных серий автомобилей с заранее продуманной стилистикой, уникальными цветами и специально подобранными материалами. При создании таких коллекций дизайнеры будут анализировать тенденции моды, архитектуры и сегмента предметов роскоши, формируя целостный образ автомобиля.

Первой моделью стала серия Continental GT S

Дебютной коллекцией в рамках новой программы стали Bentley Continental GT и Continental GT S Convertible.
В общей сложности будет выпущено только 100 автомобилей, каждый из которых получит одно из шести специально созданных оформлений. Для серии подготовили новую цветовую палитру, которые ранее не использовались на серийных Bentley:
  • Salerno Blue;
  • Snow Quartz;
  • Midnight Prism;
  • Spectral Verdant;
  • Manuka Orange;
  • Bright Ruby Red.
Все автомобили получат центральную полосу цвета Beluga с перламутровым эффектом, которую наносят вручную. Внешний облик также отличается пакетом Blackline Specification с черным оформлением радиаторной решетки, воздухозаборников и других элементов кузова.
Дополняют образ глянцево-черные корпуса зеркал и 22-дюймовые колеса с самовыравнивающимися эмблемами Bentley.

Особое оформление салона

Интерьер выполнен в стиле трехцветной отделки Mulliner. Основой стала черная кожа Jet Black в сочетании с оттенком Beluga, а третий цвет соответствует цвету кузова.
Акцентные оттенки использованы на сиденьях, декоративных вставках и прострочке. Переднюю панель также покрасили в цвет кузова для визуальной связи экстерьера и салона.
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Для Bespoke Series создали уникальный рисунок перфорации сидений и дверных панелей. Автомобили также получили фирменные отметки «By Mulliner», атмосферную подсветку, специальные накладки на пороги, затемненные декоративные элементы и систему Bentley Rotating Display.
Кроме того, при открытии двери владельца будет встречаться специальная световая проекция, а каждый автомобиль будет комплектоваться индивидуальным защитным чехлом.

Технические характеристики

В основе первого Bespoke Series лежит современный Continental GT S с гибридной силовой установкой High Performance Hybrid.
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Основные характеристики модели:
  • 4,0-литровый бензиновый V8 с двойным турбонаддувом;
  • электромотор;
  • батарея емкостью 25,9 кВт·ч;
  • суммарная мощность — 680 л. с.;
  • максимальный крутящий момент — 930 Нм;
  • разгон до 96 км/ч — 3,3 секунды;
  • максимальная скорость — 306 км/ч;
  • запас хода на электротяге — до 80 км.
По материалам:
Фокус
Авто
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