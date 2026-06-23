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Gemini в Google Таблицах получил поддержку украинского языка

Технологии&Авто
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Обновление развертывается для всех пользователей, имеющих доступ к Gemini в Google Sheets
Обновление развертывается для всех пользователей, имеющих доступ к Gemini в Google Sheets
Google расширила языковую поддержку в Google Sheets для ИИ-помощника Gemini, который теперь может создавать, редактировать и анализировать электронные таблицы с помощью запросов на 28 новых языках, включая украинский.

Функции Gemini в Sheets

Из Gemini в Sheets можно создавать электронные таблицы по одному запросу, или же редактировать существующие через команды на боковой панели.
Вдобавок доступно рабочее пространство Intelligence, которое может автоматически получить контекст и данные из других программ Workspace, чтобы обеспечить точность и релевантность таблицы.
Обновление развертывается для всех пользователей, имеющих доступ к Gemini в Google Sheets (т.е. подписчикам Google Workspace или тарифам Google AI). Также перед запуском инструмента необходимо активировать умные функции Workspace через Gmail в общих настройках.
По материалам:
mezha.media
GoogleИИТехнологии
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