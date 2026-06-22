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Ремонт международной трассы в Польшу завершен — подробности (фото)

Казна и Политика
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Ремонт международной трассы в Польшу завершен — подробности (фото)
Ремонт международной трассы в Польшу завершен — подробности (фото)
На автомобильной дороге государственного значения М-07 Киев — Ковель — Ягодин (г. Люблин) в пределах Волынской области завершены работы по ликвидации деформаций дорожного покрытия методом укладки крупных карт.
Об этом сообщает Служба восстановления и развития инфраструктуры.
Как говорится в сообщении, как только позволили погодные условия, дорожно-ремонтные бригады двух подрядных предприятий приступили к укладке горячей асфальтобетонной смеси на закрепленных за ними отрезками дороги.
<i>Фото Службы восстановления и развития инфраструктуры.</i>
Фото Службы восстановления и развития инфраструктуры.
Менее чем через три месяца на наиболее проблемных участках маршрута восстановлено около 153 тыс. м² поврежденного покрытия. Кроме того, еще почти 14 тыс. м2 М-07 отремонтировано ямочным ремонтом и пневмоструйным методом.
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Качество материалов и каждый этап ремонтных работ — от подготовки участка до проверки уже уложенного асфальтобетона, находились на контроле заказчика — службы восстановления в Волынской области. Речь идет о техническом надзоре и лабораторном контроле. Кроме того, контроль качества работ по восстановлению дорожного покрытия осуществлялся государственным предприятием «Дорожный научно-технический центр».

Что сейчас

На автодороге М-07 дорожники продолжают работы по герметизации трещин. Такие меры позволят оградить покрытие от дальнейшего разрушения и продлить срок его эксплуатации. После завершения комплекса ремонтных работ на обновленных участках будет нанесена дорожная разметка, что будет способствовать повышению безопасности и комфорта движения.
<i>Фото Службы восстановления и развития инфраструктуры.</i>
Фото Службы восстановления и развития инфраструктуры.

Протяженность

Общая протяженность автомобильной дороги М-07 Киев — Ковель — Ягодин (г. Люблин) в пределах Волынской области составляет 158,4 км. Из них почти 35 км — это участки I категории, где движение осуществляется двумя отдельными проездами, каждый из которых имеет две полосы движения в одном направлении.
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Ранее Верховная Рада поддержала ратификацию финансового соглашения с Европейским инвестиционным банком о возобновлении дорожной инфраструктуры. Этот законопроект был представлен в парламент Президентом Украины Владимиром Зеленским.
Об этом сообщает вице-премьер-министр по восстановлению Алексей Кулеба. Речь идет о привлечении 230 млн евро в рамках инициативы ЕС «Пути солидарности». Первый транш — 134 млн евро.
Куда используют средства
  • средства будут направлены на восстановление подъездов к пунктам пропуска во Львовской области,
  • восстановление дорожной инфраструктуры в Одесской области,
  • реализацию проектов, обеспечивающих стабильную логистику и экспорт.
Отдельный пункт — ключевые международные маршруты: Киев — Чоп (М-06), Киев — Ковель — Ягодин (М-07), Львов — Шегини (М-11) и Одесса — Рени (М-15).
Ранее Finance.ua писал, какие дороги в Украине ремонтируют в первую очередь. Пока темпы дорожных работ ежедневно увеличиваются: сейчас — до 60 тыс. кв. м в сутки, к концу марта планируется нарастить до 150 тыс. кв. м.
Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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