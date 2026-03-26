Место для вашей рекламы

134 млн евро на ремонт дорог: куда используют средства

Верховная Рада поддержала ратификацию финансового соглашения с Европейским инвестиционным банком о восстановлении дорожной инфраструктуры.
Этот законопроект был представлен в парламент Президентом Украины Владимиром Зеленским.
Об этом сообщает вице-премьер-министр по восстановлению Алексей Кулеба.
Речь идет о привлечении 230 млн евро в рамках инициативы ЕС «Пути солидарности». Первый транш — 134 млн евро.

Куда используют средства

  • средства будут направлены на восстановление подъездов к пунктам пропуска во Львовской области,
  • восстановление дорожной инфраструктуры в Одесской области,
  • реализацию проектов, обеспечивающих стабильную логистику и экспорт.
Отдельный пункт — ключевые международные маршруты: Киев — Чоп (М-06), Киев — Ковель — Ягодин (М-07), Львов — Шегини (М-11) и Одесса — Рени (М-15).
«Именно эти дороги обеспечивают основные логистические коридоры в страны ЕС и работу экспорта. Сегодня дороги — это не только о транспорте. Это о военной логистике, скорости перемещения, эвакуации, работе критических служб и устойчивости экономики. — Это элемент обороны страны, — написал он. — Особенно это касается прифронтовых территорий, где тысячи километров дорог требуют восстановления и усиления. По нашим оценкам, речь идет о не менее 4 000 км таких дорог».

Что это дает

Это соглашение также позволяет улучшить соединение с сетью TEN-T, уменьшить узкие места в логистике, повысить безопасность движения и ускорить доставку гуманитарных и экспортных грузов.
Ранее Finance.ua писал, какие дороги в Украине ремонтируют в первую очередь. На данный момент темпы дорожных работ ежедневно увеличиваются: сейчас — до 60 тыс. кв. м за сутки, к концу марта планируется нарастить до 150 тыс. кв. м.
Минразвития совместно с Министерством обороны и Министерством здравоохранения определен перечень ключевых логистических маршрутов и эвакуационных коридоров, имеющих критическое значение для медицинской и оборонной системы. Речь идет об около 600 км дорог, требующих специальных мер антидроновой защиты.
Татьяна Береговая
Место для вашей рекламы
