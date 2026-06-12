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НБУ выпустил новые оборотные монеты (фото)

Казна и Политика
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НБУ выпустил новые оборотные монеты (фото)
НБУ выпустил новые оборотные монеты (фото)
НБУ представил серию оборотных памятных «Мы сильны. Мы вместе» двумя новыми монетами.
Об этом говорится в сообщении НБУ.
Они посвящены Николаевской и Одесской областям:
  • «Мы сильны. Мы вместе. Николаевская область»;
  • «Мы сильны. Мы вместе. Одесская область».
НБУ выпустил новые оборотные монеты (фото)
«В серии оборотных памятных монет „Мы сильны. Мы вместе“ мы рассказываем историю Украины — через ее регионы и людей. Каждая ее монета — знак уважения к областям и их жителям, которые своим трудом, мужеством и преданностью укрепляют наше государство. Николаев и Одесса — южные рубежи Украины, которые стали символом стойкости, силы духа и борьбы за свободу. Это надежный форпост, сохраняющий экономическую жизнеспособность нашей страны и ее связь с миром. Новые оборотные памятные монеты — наше проявление признательности жителям Николаевской и Одесской областей за их сплоченность и веру в Украину. Сегодня мы запечатлеваем в металле несокрушимость украинского Юга и людей, защищающих, восстанавливающих и развивающих свои общины в самые сложные времена. Потому что мы сильны, когда мы вместе», — подчеркнул Глава Национального банка Андрей Пышный.
НБУ выпустил новые оборотные монеты (фото)

Дизайн

Монеты имеют номинал в 10 гривен. Их аверс идентичен аверсу оборотной монеты номиналом 10 гривен образца 2018 года. В то же время, главным элементом реверса является стилизованная карта Украины с четко обозначенными административными границами и изображением территории регионов, которым они посвящены — Одесской и Николаевской областям.
Дизайн реверса — Александра Кучинская, аверса — Владимир Демьяненко; скульптор — Владимир Демьяненко.

Об обращении и реализации

Постепенно в наличное обращение будет введено по два миллиона штук каждой из таких оборотных памятных монет.
НБУ выпустил новые оборотные монеты (фото)
Часть тиража сформирована в специально оформленные ролики, каждый из которых будет содержать 25 оборотных памятных монет, тираж каждого — 15 тыс. шт.
Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
НБУ
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