0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Выплаты «еСадок»: что предлагает новый законопроект

Казна и Политика
28
Выплаты «еСадок»: что предлагает новый законопроект
Выплаты «еСадок»: что предлагает новый законопроект
В Верховной Раде Украины зарегистрировали законопроект № 15441. Его целью является создание условий для сочетания отцовства с занятостью путем предоставления ежемесячной выплаты «Садок».
Законопроект предлагает, чтобы выплату «еСадок» не включали в общий налогооблагаемый доход налогоплательщика, о чем говорится в пояснительной записке законопроекта на сайте Верховной Рады Украины.
«Проектом предлагается предусмотреть невключение суммы ежемесячной денежной выплаты „еСадок“, которая предоставляется в соответствии с Законом Украины „О государственной помощи семьям с детьми“» в общий месячный (годовой) налогооблагаемый доход налогоплательщика" - говорится в записке.
Действующая инициатива предлагает изменить налоговую льготу — дородовой и послеродовой периоды. Также она должна распространяться на все время ухода за ребенком после его рождения.
По состоянию на 27 июля законопроект предоставлен для ознакомления членам комитета. Но пока его не утвердили.
Помощь «Садок» будет предоставляться родителям детей в возрасте от трех до шести лет.

Размеры

Размер выплаты составит 8 тысяч гривен, а если у ребенка инвалидность — 12 тысяч гривен.
В последнем случае родители смогут получать деньги на ребенка до 7 — 8 лет.
По материалам:
Телеканал 24
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems