Выплаты «еСадок»: что предлагает новый законопроект Сегодня 16:10 — Казна и Политика

Выплаты «еСадок»: что предлагает новый законопроект

В Верховной Раде Украины зарегистрировали законопроект № 15441. Его целью является создание условий для сочетания отцовства с занятостью путем предоставления ежемесячной выплаты «Садок».

Законопроект предлагает, чтобы выплату «еСадок» не включали в общий налогооблагаемый доход налогоплательщика, о чем говорится в пояснительной записке законопроекта на сайте Верховной Рады Украины

«Проектом предлагается предусмотреть невключение суммы ежемесячной денежной выплаты „еСадок“, которая предоставляется в соответствии с Законом Украины „О государственной помощи семьям с детьми“» в общий месячный (годовой) налогооблагаемый доход налогоплательщика" - говорится в записке.

Действующая инициатива предлагает изменить налоговую льготу — дородовой и послеродовой периоды. Также она должна распространяться на все время ухода за ребенком после его рождения.

По состоянию на 27 июля законопроект предоставлен для ознакомления членам комитета. Но пока его не утвердили.

Помощь «Садок» будет предоставляться родителям детей в возрасте от трех до шести лет.

Размеры

Размер выплаты составит 8 тысяч гривен, а если у ребенка инвалидность — 12 тысяч гривен.

В последнем случае родители смогут получать деньги на ребенка до 7 — 8 лет.

Телеканал 24 По материалам:

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