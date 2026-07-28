США планируют растянуть $400 млн военной помощи Украине до 2029 года Сегодня 14:31 — Казна и Политика

В Конгрессе продолжается критика из-за задержки с использованием уже одобренных средств.

Администрация президента США Дональда Трампа сообщила Конгрессу, что завершит использование $400 млн, выделенных на помощь Украине, только к концу 2029 финансового года.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник, ознакомленный с соответствующим документом.

Конгресс критикует задержку с использованием денег

По данным агентства, в мае Министерство обороны США направило законодателям письмо с графиком использования денежных средств. В то же время, через два месяца после этого средства до сих пор не были ни перечислены, ни законтрактованы.

По информации Reuters, как демократы, так и часть республиканцев выражают недовольство медленными темпами реализации программы поддержки Украины.

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Согласно плану Пентагона, финансирование должно быть законтрактовано в течение 2026 финансового года, который завершается 30 сентября 2026 года. Окончательная поставка всей помощи ожидается к завершению 2029 финансового года — 30 сентября 2029 года.

Собеседники агентства отметили, что члены Конгресса считают такие сроки необычно долгими для страны, находящейся в условиях войны.

Как сообщает Reuters, президент Украины Владимир Зеленский должен встретиться с Дональдом Трампом в Белом доме. Ожидается, что в ходе переговоров украинский президент поднимет вопрос усиления противовоздушной обороны, а также завершения договоренностей касательно совместного производства беспилотников из США. После этого Зеленский должен провести встречу с сенаторами США.

На что предусмотрены средства

Речь идет о $400 млн, предназначенных для укрепления обороноспособности Украины. План финансирования предусматривает:

$200 млн на закупку вооружения, боеприпасов и взрывчатых веществ;

$99,9 млн на транспортные средства, запасные части и оборудование;

$100 млн на услуги, в том числе транспортировку военной помощи в Украину, обучение и другие меры поддержки.

Reuters отмечает, что в последнее время Дональд Трамп демонстрирует более благосклонную позицию по поддержке Украины. В частности, он одобрил предоставление лицензии на производство в Украине ракет-перехватчиков для систем Patriot, а также заявил о готовности подписать законопроект о санкциях против россии.

В то же время, в Конгрессе продолжается критика из-за задержки с использованием уже одобренных средств.

По американскому законодательству президент не имеет права единолично блокировать использование финансирования, утвержденного Конгрессом.

По данным Совета по международным отношениям (Council on Foreign Relations), по состоянию на конец сентября 2024 года США выделили $175 млрд в ответ на полномасштабное вторжение россии в Украину. Из этой суммы $106 млрд. были направлены непосредственно Украине, а еще $69 млрд остались в экономике США для поддержки американской промышленности.

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