Банкам дают «зеленый свет» делиться информацией с государством Сегодня 09:00 — Казна и Политика

Банкам дают «зеленый свет» делиться информацией с государством

Преступные сети годами пользуются тем, что ни один банк или следственный орган не видят полной картины, операции сознательно разбросаны между разными учреждениями и странами.

Об этом пишет народный депутат Ольга Василевская-Смаглюк.

Что предлагают

Egmont Group (глобальное объединение подразделений финразведки, в Украине это Госфинмониторинг) предлагает это изменить через публично-частные партнерства: механизм, когда банки и государство систематически обмениваются сигналами о подозрительных схемах, а не действуют каждый в своей изолированной зоне.

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«Главное препятствие до сих пор было не техническое, а юридическое: комплаенс-подразделения банков боялись делиться информацией, потому что рисковали исками или санкциями за раскрытие конфиденциальных данных», — пишет эксперт.

Теперь предлагается решение

Законодательно закреплена «безопасная гавань», защищающая банк, добросовестно передающий информацию по установленным правилам.

Практический результат такого подхода уже: партнерство Европола по обмену финансовой разведывательной информацией (EFIPPP), где именно благодаря такому механизму удается быстрее выявлять трансграничные схемы отмывания средств и останавливать вывод активов до того, как деньги исчезнут.

Для Украины идея «безопасной гавани» особенно актуальна. Финансовая система работает в условиях войны, санкционных рисков, высокой активности мошеннических схем, попыток обхода ограничений и трансграничного движения средств.

Банки уже выполняют значительный объем финансового мониторинга, но часто видят свою часть операций. Если подозрительная схема проходит через несколько банков или несколько стран, без согласованного обмена информацией ее труднее обнаружить.

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