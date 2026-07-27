За полгода украинские банки закрыли более 60 отделений

В то же время, отдельные банки открывали новые отделения. Наибольший прирост продемонстрировал Аккордбанк, за шесть месяцев открывший шесть новых отделений.
Также сеть расширили:
МТБ Банк на три отделения;
АСВИО Банк в два отделения.
Кто имеет самую большую сеть
Лидеры по количеству отделений остались неизменными. Самую большую сеть имеет:
Ощадбанк — 1115 отделений;
ПриватБанк — 1050;
Райффайзен Банк — 282;
ПУМБ — 220.
Как изменялась сеть банковских отделений
За последние десять лет количество банковских отделений в Украине сократилось почти втрое с более чем 13 тыс. в начале 2015 года до менее чем 5 тыс. по состоянию на середину 2026 года.
Динамика сокращения выглядит так:
2023 год — минус 198 отделений до 5 138;
2022 год — минус 1 349 до 5 336;
2021 год — с 7134 до 6685;
2020 год — с 8 002 до 7 134;
2019 год — минус 507 отделений из 8 509.
Напомним, ранее Finance.ua рассказывал, что банки получили новые рекомендации по проверке клиентов. Так, Национальный банк рекомендовал банкам усилить проверки клиентов, оценивая экономическую целесообразность платежей предпринимателей, а также выявлять признаки фиктивной деятельности. В случае возникновения подозрений банки могут применять дополнительные меры финансового мониторинга, в том числе останавливать операции и закрывать счета.
Также мы писали, что банки заработали 10,23 млрд гривен в мае и 45 млрд гривен с начала года. Для сравнения, в мае прошлого года прибыль банковской системы составила 12,5 млрд. гривен и 65,5 млрд гривен с начала года. Доходы банков с начала текущего года составили 269,585 млрд гривен, а расходы — 224,585 млрд гривен.