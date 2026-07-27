За полгода украинские банки закрыли более 60 отделений Сегодня 15:25 — Фондовый рынок

За последние десять лет количество банковских отделений в Украине сократилось почти в три раза

За первое полугодие 2026 года украинские банки сократили сеть на 61 отделение. По состоянию на 1 июля в Украине работало 4 754 банковских отделения.

Об этом пишут Українські новини со ссылкой на данные Национального банка.

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Как изменилось количество отделений

На начало 2026 года в Украине насчитывалось 4815 отделений действующих банков. По состоянию на 1 июля их количество сократилось до 4754.

Больше всего отделений с начала года закрыли:

Ощадбанк — 16;

Райффайзен Банк — 10;

ПриватБанк — 8;

Укрэксимбанк — 5;

Таскомбанк — 5.

Какие банки расширили сеть

В то же время, отдельные банки открывали новые отделения. Наибольший прирост продемонстрировал Аккордбанк , за шесть месяцев открывший шесть новых отделений.

Также сеть расширили:

МТБ Банк на три отделения;

АСВИО Банк в два отделения.

Кто имеет самую большую сеть

Лидеры по количеству отделений остались неизменными. Самую большую сеть имеет:

Ощадбанк — 1115 отделений; ПриватБанк — 1050; Райффайзен Банк — 282; ПУМБ — 220.

Как изменялась сеть банковских отделений

За последние десять лет количество банковских отделений в Украине сократилось почти втрое с более чем 13 тыс. в начале 2015 года до менее чем 5 тыс. по состоянию на середину 2026 года.

Динамика сокращения выглядит так:

2023 год — минус 198 отделений до 5 138;

2022 год — минус 1 349 до 5 336;

2021 год — с 7134 до 6685;

2020 год — с 8 002 до 7 134;

2019 год — минус 507 отделений из 8 509.

Напомним, ранее Finance.ua рассказывал , что банки получили новые рекомендации по проверке клиентов. Так, Национальный банк рекомендовал банкам усилить проверки клиентов, оценивая экономическую целесообразность платежей предпринимателей, а также выявлять признаки фиктивной деятельности. В случае возникновения подозрений банки могут применять дополнительные меры финансового мониторинга, в том числе останавливать операции и закрывать счета.

Также мы писали , что банки заработали 10,23 млрд гривен в мае и 45 млрд гривен с начала года. Для сравнения, в мае прошлого года прибыль банковской системы составила 12,5 млрд. гривен и 65,5 млрд гривен с начала года. Доходы банков с начала текущего года составили 269,585 млрд гривен, а расходы — 224,585 млрд гривен.

Українські Новини По материалам:

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