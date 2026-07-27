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За полгода украинские банки закрыли более 60 отделений

Фондовый рынок
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За последние десять лет количество банковских отделений в Украине сократилось почти в три раза
За последние десять лет количество банковских отделений в Украине сократилось почти в три раза
За первое полугодие 2026 года украинские банки сократили сеть на 61 отделение. По состоянию на 1 июля в Украине работало 4 754 банковских отделения.
Об этом пишут Українські новини со ссылкой на данные Национального банка.

Как изменилось количество отделений

На начало 2026 года в Украине насчитывалось 4815 отделений действующих банков. По состоянию на 1 июля их количество сократилось до 4754.
Больше всего отделений с начала года закрыли:
  • Ощадбанк — 16;
  • Райффайзен Банк — 10;
  • ПриватБанк — 8;
  • Укрэксимбанк — 5;
  • Таскомбанк — 5.
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Какие банки расширили сеть

В то же время, отдельные банки открывали новые отделения. Наибольший прирост продемонстрировал Аккордбанк, за шесть месяцев открывший шесть новых отделений.
Также сеть расширили:
  • МТБ Банк на три отделения;
  • АСВИО Банк в два отделения.

Кто имеет самую большую сеть

Лидеры по количеству отделений остались неизменными. Самую большую сеть имеет:
  1. Ощадбанк — 1115 отделений;
  2. ПриватБанк — 1050;
  3. Райффайзен Банк — 282;
  4. ПУМБ — 220.

Как изменялась сеть банковских отделений

За последние десять лет количество банковских отделений в Украине сократилось почти втрое с более чем 13 тыс. в начале 2015 года до менее чем 5 тыс. по состоянию на середину 2026 года.
Динамика сокращения выглядит так:
  • 2023 год — минус 198 отделений до 5 138;
  • 2022 год — минус 1 349 до 5 336;
  • 2021 год — с 7134 до 6685;
  • 2020 год — с 8 002 до 7 134;
  • 2019 год — минус 507 отделений из 8 509.
Напомним, ранее Finance.ua рассказывал, что банки получили новые рекомендации по проверке клиентов. Так, Национальный банк рекомендовал банкам усилить проверки клиентов, оценивая экономическую целесообразность платежей предпринимателей, а также выявлять признаки фиктивной деятельности. В случае возникновения подозрений банки могут применять дополнительные меры финансового мониторинга, в том числе останавливать операции и закрывать счета.
Также мы писали, что банки заработали 10,23 млрд гривен в мае и 45 млрд гривен с начала года. Для сравнения, в мае прошлого года прибыль банковской системы составила 12,5 млрд. гривен и 65,5 млрд гривен с начала года. Доходы банков с начала текущего года составили 269,585 млрд гривен, а расходы — 224,585 млрд гривен.
По материалам:
Українські Новини
Банки Украины
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